Impero turco nei primi decenni del '500

I turchi riuscirono a conquistare Siria ed Egitto, due importante mete commerciali, riuscendo ad avere l'egemonia sul Mediterraneo. Nel 1517, il sovrano turco, dato che riuscì a conquistare l'Egitto, si nominò "Califfo"; ovvero successore di Maometto. Continuarono la loro avanzata fino ad arrivare a minaccia il Sacro Romano Impero in Ungheria; ma furono sconfitti di Carlo, I francesi così, per sconfiggere l'impero, si allearono coi turchi.Questo è un fatto molto importante perchè è la prima volta in cui un sovrano cristiano si allea con un sovrano musulmano; successivamente i francesi si allearono anche con i principi tedeschi protestanti.Carlo capì che non era vantaggioso avere un impero così vasto, perchè difficile da governare; così lo divise nel 1556: la parte tedesca va in eredità al figlio Ferdinando; Spagna, Italia, Fiandre e le varie colonie che all'inizio secolo erano Borgogne, si dividono dall'impero e diventano spagnole, sotto il controllo di Filippo II. In Germania Carlo riscontrò il suo terzo problema, dopo i francesi e i turchi: nasce il protestantesimo che spacca la chiesa; vi aderirono dei principi per guadagnare potere, perchè, passando a una religione diversa rispetto a quella di Carlo, si contrapponevano a lui e quindi guadagnavano più autonomia