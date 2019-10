Fine della I rivoluzione inglese e Cromwell

Parlamento vs Esercito

filomonarchica

Quadri superiori

Quadri inferiori

Levellers

Agreement of people

Cromwell

Parlamento moncone

1649

1649

Rivolta in Irlanda

Rivolta in Scozia

Guerra in Olanda

Politica economica protezionista

QUACCHERI

1653

Instrument of government

1658

Restauro della monarchia

1659

Parlamento lungo

Si formano contrasti fra parlamento ed esercito dal punto di vista religioso e politico.La maggioranza del parlamento èquindi vogliono un accordo con il re.Esercito invece è diviso in:(generali superiori): sono: sono. Si diffondono iche sonoe a favore delAvevano elaborato una proposta costituzionale: “” (“Il Patto del Popolo”) che veniva discussa nelle assemblee dell’esercito.Il parlamento tenta di sciogliere l’esercito.Il re riesce a fuggire e fonda un nuovo esercito. Nel 1648 dirige il nuovo esercito a PRESTON contro il parlamento ma viene sconfitto.All’interno del parlamento prevalgono le forze radicali, Cromwell cerca di accontentarle mandando a casa i filomonarchici, epurando e fondando un nuovo parlamento dettoIl parlamento moncone nomina unche condanna il re il 30 gennaiolo fa decapitare.Nel maggioviene proclamata la repubblica, con il fine di unire l’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda. Ma Irlanda e Scozia non sono favorevoli, per questo scoppiano delle rivolte.Viene abolita la Camera dei Lord e la chiesa anglicana.Cromwell prende il potere e trasforma lo Stato in una dittatura appoggiato dall’esercito.L’Irlanda era cattolica. Enrico VIII la fa annettere all’Inghilterra come colonia. Sotto il regno di Elisabetta II vi erano insediamenti di inglese in Irlanda.La Scozia aveva eletto Carlo II, figlio di Carlo I, come loro re.Conduce una guerra in Olanda e riesce a spezzare il monopolio olandese sui prodotti provenienti dal nord grazie all’Atto di navigazione che ammette nei porti inglesi solo navi britanniche.Cromwell porta avanti una politica economica protezionista: alza le tasse sui prodotti in entrata imponendo dei dazi per favorire i prodotti interni. Questa politica porta però all’innalzamento dei prezzi.Nascono dei movimenti religiosi contro Cromwell come i, setta pacifica perseguitata che scappa in America e fondano la Pensylvania.Nelvenne promulgato un documento costituzionale:che riconosceva Cromwell come Lord protettore.Cromwell muore nele lascia il potere al figlio in modo informale.Il figlio non si dimostra all’altezza e si diffonde il pensiero che si possa arrivare ad una democrazia grazie ai Levellers.I ceti agiati, aiutati dall’esercito, nelriconvocano il “” che ristabilisce la Camera dei Lord e vengono indette nuove elezioni.Il nuovo parlamento restaura la monarchia chiamando Carlo II Stuart re di Scozia.