Conquista del Messico, dell'Impero inca e dello Yucatan

La conquista del Messico

La conquista dell'impero degli inca e dello Yucatan

Nel 1519, Cortes sbarcò sulle coste del Messico, con un esercito tutt'altro che invincibile ma riuscì comunque a sconfiggere gli aztechi che occupavano l'intero Messico centrale. Il sovrano azteco in un primo momento considerò gli stranieri come divinità: non riuscendo a riconoscerli li catalogarono così. Cortes così riuscì a raggiungere la capitale e ad imprigionare il sovrano; dopo la sua morte gli aztechi iniziarono a lottare contro gli stranieri e Cortes fu costretto ad abbandonare la capitale e gli aztechi non poterono inseguirlo a causa di un'epidemia di vaiolo.Cortes ritorna con un esercito molto più forte e a questo punto la superiorità tecnica degli europei divenne invincibile.Dieci anni dopo la distruzione del mondo azteco gli spagnoli riuscirono a conquistare l'impero degli inca. A Cuzco risiedeva il sovrano. La conquista dell'impero degli inca fu molto simile a quella degli aztechi. Il vaiolo (1524-1526) colpì il Perù e portò alla morte l'imperatore. Quando arrivano gli europei i suoi 2 figli si stavano contendendo la corona, così riuscirono a sconfiggerli facilmente. L'episodio più eclatante avvenne nel 1532 quando Francisco Pizarro riuscì con l'inganno a catturare l'imperatore, dato che lo credeva una divinità . Nel 1514 per mezzo di una lettera del cosiddetto Requirimiento si proclamava che il papa, in nome di Dio, aveva consegnato quelle terre ai re di Spagna. Gli spagnoli sottomisero il territorio dell'attuale Guatemala e la penisola dello Yucatan. La conquista fu abbastanza complessa a causa della fitta giungla che ricopriva i territori. La resistenza dei maya durò 14 anni (1526-1540), poi vennero sottomessi.Gli aztechi erano un popolo bellicoso; i maia tranquillo, possedevano l'alfabeto, lavoravano l'oro ed erano riusciti a capire il ciclo annuale; gli incas invece, vivevano sulle Ande ed erano molto arretrati tanto da non avere nemmeno la ruota.