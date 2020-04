Lo scisma d’Occidente e Benedetto XIII

Benedetto XIII è un antipapa collegato allo Scisma d’Occidente del 1309. L’origine dello scisma risale al momento in cui il re di Francia, Filippo il Bello decise di spostare la sede papale da Roma ad Avignone. In questo modo egli avrebbe tenuto sotto il suo controllo i pontefici dopo la lunga lotta che lo aveva opposta a Bonifacio VIII.Nel 1342, fu eletto papa Clemente VI che con le sue dissolutezze contribuì ad accrescere nella curia il desideri rio di riportare la sede papale a Roma.Nel 1370, fu eletto papa Gregorio XI il quale, con l’appoggio di Caterina da Siena riuscì a riportare la sede del papato a Roma. Del suo seguito faceva parte il cardinale Pedro Martínez de Luna discendente da una nobile famiglia aragonese,imparentata con la casa reale. Nominato cardinale da Gregorio XI, egli divento uno dei suoi più stretti collaboratori.Alla morte di Gregorio XI, partecipò al conclave del 1378 dal quale il popolo di Roma si aspettava un papa italiano che non avrebbe più spostato la sede ad Avignone. Per questo motivo fu eletto papa l’arcivescovo di bari che prese il nome di Urbano VI. Ben presto il collegio cardinalizio cambiò parere perché il nuovo Papa che inizialmente era creduto molto prudente e moderato, una volta eletto, invece manifesto un carattere arrogante; addirittura fu fatto apparire pazzo perché aveva l’intenzione di togliere il potere al Collegio Cardinalizio, introducendo una serie di riforme. Per questo, i cardinali francesi e il cardinale spagnolo Pedro de Luna si ritrovarono ad Anagni, dichiararono non valida l’elezione di Urbano VI, perché essa era avvenuta sotto la forzatura della pressione del popolo romano. Pertanto, la sede papale fu dichiarata vacante: Fu eletto nuovo papa Roberto da Ginevra, che prese il nome di clemente VII che si insediò ad Avignone. Da parte sua, Urbano VI si rifiutò di abdicare, mantenne la corte a Roma e nominò nuovi cardinali.Mel 1394, alla morte di Clemente VII, i cardinali avignonesi su consiglio di esperti di diritto canonico della Sorbona cercarono di riconciliarsi con la Chiesa di Roma, ma inutilmente. Per questo motivo fu eletto il cardinale Pedro de Luna che prese il nome di Benedetto XIII. Esso rimase sul soglio pontificio per trenta anni e la sua elezione fu soltanto riconosciuta dalle monarchie iberiche e della Scozia, poiché dalle altre fu considerato un antipapa; nel frattempo, a Roma era stato eletto il napoletano Bonifacio IX. Lo stesso re di Francia gli chiese di rinunciare all’incarico, ma senza esito. Fra l’altro correva voce che egli praticasse la stregoneria perché possedeva una collezione di libri occultiMel 1414, l’imperatore del Sacro Romano impero, Sigismondo del Lussemburgo convocò un concilio a Costanza per porre fine allo scisma. Dopo tre anni di polemiche e di discussioni il concilio, rimise ordine nella questione costringendo Gregorio XII ad abdicare, eleggendo un nuovo papa nella figura di Martino V. Ma Pedro de Luca non accettò mai la sentenza e nemmeno la scomunica, e visse gli ultimi anni della sua vita da solo, nella convinzione assoluta di essere il vero papa. Pare che le sue ultime parole, prima di spirare fossero state “Papa sum”.