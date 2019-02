Partecipazione popolare

L’antico spirito della democrazia greca si ritrova nei comuni italiani, piccole realtà cittadine che si formanosul finire dell’XI secolo conquistando l’autonomia dal Papato e dall’Impero. Il loro nucleo iniziale è costituitoda piccoli associazioni, le coniurationes, di cittadini che si associano mediante un giuramento che li pone inuna società autonoma contrapposta al potere feudale. Prima di queste associazioni il monopolio del potereera esercitato dai nobili e dai cavalieri, ma all’inizio del XIII secolo, principalmente nell’Italia centro-settentrionale), il popolo inizia un movimento di ribellione rivendicando un ruolo nel governo, ma a farlo ècomunque il ceto produttivo della società ( mercanti, esponenti delle Arti o delle Corporazioni, funzionarinell’ambito giuridico), che stava emergendo portando anche un incremento demografico e di inurbamento.Inizia una vivace attività civica: il popolo viene riunito in assemblee che prendono decisioni come la nominadi magistrati o il conflitto con altre città. Si sviluppa un sistema di diversificazione politica grazie a diversecariche ed istituzioni, tra gli istituti collegiali più importanti vi sono i consigli degli anziani, del popolo,l’arengo (assemblee cittadine), le rappresentanze delle Arti e dei mestieri. Le cariche pubbliche di verticesono elettive e dalla breve durata. Inizialmente i comuni vengono governati da consoli, ma successivamentesi sviluppa la figura del potestà, autorità politica che proviene dall’esterno della città, in grado dunque diessere imparziale e non farsi condizionare dalle lotte di fazione. Si sviluppa l’idea che sia il governo a doveressere al servizio dei cittadini e l’operato del potestà viene controllato sia durante a sua carica annuale, siaalla fine del mandato, dove invece di ricevere l’ultima rata dell’onorario viene sottoposto al controllo dauna commissione di cittadini apposita.Per quanto colma di contraddizioni la vita politica generale è dominata dal principio di libertà e aequalitas,in cui gioca un ruolo chiave l’elezione del governo, invece della sua successione. La legittimità del poteredeve derivare dal consenso che ad esso danno i cittadini liberi ed uguali. La città di Bologna sancirà nel 1257tramite il “Liber paradisus” la liberazione di tutti i servi e schiavi del contado che vengono riscattatoattingendo alle finanze comunali; nel documento la schiavitù viene paragonata ad un germe capace dicontaminare l’intera città, inoltre si sostiene che la libertà sia un diritto degli uomini poiché la natura li hagenerati liberi e Dio stesso ha mandato il figlio sulla terra per trasmettere questo messaggio (Rousseau diràche l’uomo nasce libero, ma è comunque condannato a vivere in catene). Questo documento sancisce unalibertà sia economica che politica; la libertà comunale ha come peculiarità il voler rendere tutti i cittadinieguali, ma nonostante questo non garantisce la partecipazione politica per tutti, poiché essa è decretatacon l’articolazione della cittadinanza in gruppi e corpi intermedi, che la canalizzano ed organizzanoneutralizzando così il ruolo politico dei lavoratori non qualificati che non possono pertanto far parte dialcuna corporazione.