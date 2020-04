Papato e impero nel '300

Nel 1305 divenne papa un vescovo francese, Clemente V; che nel 1309 trasferì la sede del papato in Francia. Dopo la morte di Clemente, i cardinali elessero un altro pontefice francese che mantenne la sede lontana da Roma. La sede rimarrà in Francia fino al 1378, ad Avignone. In Germania era stato eletto Ludovico, che era entrato in conflitto con il papa dato che non voleva riconoscerlo come sovrano legittimo.Così nel 1328 chiamò Giovanni XXII anticristo. Ludovico fu incoronato imperatore nel 1328 a Roma e proclamò che il suo diritto a governare non proveniva ne da dio ne dal papato, ma solo dal popolo romano. Nel 1338 un'assemblea di principi tedeschi proclamò che l'imperatore eletto da loro stessi non aveva alcun bisogno di consacrazione. Nel 1356 venne fissato con precisione il gruppo di principi che avevano il diritto di eleggere l'imperatore. La Bolla d'oro ne individuava 7: 3 ecclesiastici e 4 laici.La stessa bolla dichiarava che questi 7 principi erano sovrani di stati autonomi, dunque l'autorità dell'imperatore diminuì perchè la sua carica era solo un prestigioso titolo onorifico.Per lo più all'inizio del 1300, a Roma si diffuse una credenza popolare secondo la quale chi si fosse recato a pregare nel primo anno di ogni secolo sulla tomba di san Pietro si sarebbe procurato l'indulgenza plenaria; ovvero la completa cancellazione di ogni sofferenza penitenziale, che l'anima avrebbe dovuto scontare, dopo la morte, in purgatorio. Un gran numero di pellegrini cominciò ad affluire a Roma, così il papa, che non vi vedeva nulla di eretico, confermò ufficialmente questa forma di religiosità popolare nel 1300, indicendo il primo giubileo. Con questo termine si indica un anno, nel quale era possibile, a chiunque compisse il pellegrinaggio a Roma, ricevere l'indulgenza plenaria. Questo pellegrinaggio sostituì l'idea di crociata. Il giubileo segnò il trionfo della concezione tripartita dell'aldilà, cioè all'idea secondo cui esisteva un terzo luogo, il purgatorio, dove le anime di coloro che non erano ancora degne al paradiso subivano delle sofferenze purificatrici; inoltre stabilì che il compimento di un opera di pietà o carità permetteva di avere un'indulgenza. Nel 1300 Roma si mostrò il centro della cristianità latina.