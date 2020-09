Paesaggio agrario – Dal periodo medievale ad oggi

periodo medievale

periodo arabo

periodo dell’Alto medioevo

Rinascimento

Diciannovesimo secolo

Oggi

Ilè stato un periodo in cui notevole è stata la degradazione del paesaggio agrario; in questo periodo molto diffusa era la coltivazione di cereali, di vite e di piante da orto.Alrisalgono tutte le sistemazioni idrauliche che consentirono l’insediamento di varie colture irrigue come per esempio: carrubo, pistacchio, gelsi e anche agrumi.Nelsi assistette ad una ripresa delle attività agricole, furono eseguite opere di bonifica e disboscamenti; furono eseguiti molti terrazzamenti. Si diffuse anche la coltura del grano.I principali elementi deldurante ilpossono essere: la diffusione di sistemi collinari, dei pascoli e furono fatte anche molte bonifiche.In questo periodo si assistette anche all'inserimento di nuove specie di colture, come il mais o la patata.Alla fine del, in Sicilia, si diffuse l’ “agrumicoltura”.ilappare modificato anche a causa della diffusione della meccanizzazione; e bisogna anche ricordare che la superficie agricola sta diminuendo sempre più.