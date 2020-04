Nuove forme di potere e di organizzazione sociale del X secolo

Le varie incursioni contribuirono a indebolire il potere centrale del Sacro romano impero. Le radici di questa crisi stavano però nel vassallaggio: infatti, i vassalli giunsero a pretendere l'ereditarietà dei feudi che fu riconosciuta attraverso il Capitolare di Quierzy, siglato nell'877 da Carlo il Calvo.Spesso i signori locali si appropriavano di prerogative spettanti al re. Questi fattori portarono alla nascita di innumerevoli nuclei di potere autonomo. A questo fenomeno si accompagnò l'incastellamento. Nel corso del X secolo, in diverse zone d'Europa sorsero numerosi castelli e fortezze, spesso collocati in luoghi strategici per poter controllare il territorio e offrire protezione agli abitanti. Le ragioni dell'incastellamento furono diverse: le incursioni dei Normanni, dei Saraceni e degli Ungari inducevano a costruire delle difese, ma anche le lotte tra la nobiltà locale spingevano all'innalzamento di castelli.Le fortezze potevano sorgere spontaneamente, oppure essere volute dai sovrani stessi: in questo caso, le fortezze erano affidate a un custode che il sovrano sceglieva fra i suoi vassalli. I castelli entrarono dunque a far parte, come un bene privato, del patrimonio di signori laici o ecclesiastici, che finivano inevitabilmente per esercitare sul territorio un'autorità che contrastava con il potere pubblico. Fu così che al cessare delle scorrerie, i castelli si trasformarono da capisaldi difensivi in strumenti di dominio. Con l'incastellamento il feudalesimo finì e tra il IX e l'XI secolo la società era costituita da 3 gruppi (ordini) organizzati dalla Provvidenza: gli oratores, coloro che pregano, a cui aspettava il compito di diffondere la parola di Dio; i bellatores, coloro che combattono; i laboratores, coloro che lavorano e faticano. Al vertice di questa struttura stava il re, il cui potere sacro era garanzia dell'equilibrio della società, sotto di lui i tre ordini erano disposti in scala gerarchica discendente: prima i sacerdoti, poi i guerrieri e infine i lavoratori. Questa ideologia si presentava come una legittimazione della funzione regolatrice del potere regale e teorizzava la necessità della disuguaglianza.