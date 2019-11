Il Medioevo, un secolo buio

Il Medioevo è un periodo, prolungatosi per circa dieci secoli, sul quale per molto tempo non è stata fatta piena luce. Il nome stesso, Medioevo, deriva dal latino Medium Aevum che letteralmente significa "Età di mezzo" e viene usato per la prima volta dagli studiosi del Rinascimento (quindi a partire dal XV secolo) per indicare l'epoca posta tra l'antichità e la nuova stagione che celebra la rinascita dei grandi modelli classici, imitati nell'arte, nella letteratura e in tutte le altre manifestazioni culturali. Il fatto stesso di parlare di una rinascita (o, appunto, di un Rinascimento) implica un giudizio negativo in riferimento all'epoca immediatamente precedente, quella dei secoli bui caratterizzati, secondo i rinascimentali, dalla decadenza della civiltà antica. Solo a partire dal XVIII secolo ha inizio una lenta rivalutazione della lunga "Età di mezzo" e oggi gli studiosi riconoscono che il Medioevo non è stato semplicemente un oscuro periodo di "passaggio", bensì una successione varia e dinamica di fatti, di idee, di attività, che hanno plasmato la nostra cultura, il nostro modo di vivere e di pensare fino a oggi. Proprio nel corso del Medioevo si è andata progressivamente formando quella civiltà europea da cui sono emerse le nazioni moderne.Convenzionalmente gli storici fanno coincidere l'inizio del Medioevo con la caduta dell'impero romano d'Occidente, nel 476, e ne fissano il termine nel 1492, anno della scoperta del continente americano da parte di Cristoforo Colombo. Si tratta, naturalmente, di datazioni che non segnano cesure nette, ma piuttosto punti di riferimento utili allo studio e alla collocazione di eventi all'interno di un orizzonte temporale nel quale i confini cronologici necessariamente sono destinati a sfumare. Tutte le dinamiche storiche, infatti, non conoscono "salti" e anche le trasformazioni determinate da eventi epocali di eccezionale portata (come, per esempio, la caduta dell'Impero romano d'Occidente nel 476) si realizzano gradualmente e con ritmi diversi in relazione a popoli e luoghi differenti.