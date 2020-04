Islam e Maometto

La penisola arabica è stata percorsa fin dall’antichità dalle tribù nomadi di pastori, beduini, a capo dei quali vi era uno sceicco. Sulle coste del Mar Rosso si erano stanziati agricoltori, artigiani e commercianti. La popolazione era consapevole del senso di appartenenza al proprio clan e del forte senso di ospitalità. Alla base dell’organizzazione sociale delle popolazioni nomadi vi era la tribù a capo della quale c’è uno sceicco.La tribù inoltre era responsabile collettivamente degli atti di tutti coloro che ne facevano parte. Uno dei santuari più importanti sorge nel centro della città sacra della Mecca dove ogni anno gli Arabi si recano in pellegrinaggio per motivi non solo religiosi ma anche commerciali ed economici. Vengono infatti organizzate fiere e mercati. Nel 610 Maometto fonda la religione islamica, incentrata sul culto di un unico Dio, Allah, di cui si dichiara il profeta. Maometto nasce nel 570. Egli nel corso dei suoi viaggi alla Mecca ebbe modo di entrare in contatto con i membri delle comunità ebraiche e cristiane.Inizialmente la sua predicazione incontro molte ostilità. Le parole del profeta furono raccolte nel libro sacro chiamato Corano. Islam significa sottomissione difatti l'uomo deve assolutamente sottomettersi e abbandonarsi riconoscendo in Allah il principio universale. Il musulmano è tenuto ad alcuni semplici ma precisi obblighi: i 5 pilastri dell’Islam. 1 la fede assoluta in Allah. 2 il digiuno nel mese sacro del Ramadan. 3 il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. 4 la preghiera cinque volte al giorno inginocchiati in direzione della Mecca. 5 l’obbligo della elemosina. Nel 622 il conflitto con i sostenitori del politeismo porta Maometto a lasciare la Mecca per Medina; è la migrazione che segna il primo anno del calendario islamico. Nel 630 Maometto torna alla Mecca, ormai islamica, nei due anni successivi sono convertiti l'Arabia centrale e lo Yemen.