Imperatore Teodosio e Editto di Tessalonica

L’imperatore Teodosio e l’Editto di Tessalonica

Teodosio il Grande è stato l’imperatore che con l’Editto di Tessalonica del 380 ha ufficializzato il Cristianesimo quale religione unica dell’Impero. In pochi più di tre secoli, questo culto che tutto sommato aveva origini orientali, era passato, a Roma da qualche migliaio di seguaci ala riconoscimento ufficiale da parte dello Stato.Sono numerosi i motivi che portarono all’affermazione del Cristianesimo in una società come quella romana che era fortemente classista, con cittadini devoti più allo Stato che ai propri simili e che negava l’esistenza di un mondo ultraterreno. Invece,la nuova religione predicava l’uguaglianza, le fratellanza,la solidarietà e soprattutto una vita eterna. L’Ade, di cui si parla nei testi era considerato il buoi, la notte infinita, il soggiorno delle ombre dei defunti e luogo di sofferenza.Per questi valori, il Cristianesimo ebbe una grande affermazione nei secoli III e IV, in un’epoca in cui l’Impero di Augusto cominciava ad entrare in crisi sia dal punto di vista sociale che politico. Per questo motivo, gli imperatori cominciarono a temere che la nuova religione, sempre più diffusa, minacciasse la protezione degli dei, che veniva chiamata “pax deorum” e che veniva considerata alla base della fortuna di Roma fin dall’epoca di Romolo. Questo spiega le numerose ed atroci persecuzioni contro i Cristiani del III secolo. Sempre con questo obiettivo, nel 313,l’imperatore Costantino operò un cambio di rotta: infatti liberalizzò il cristianesimo perché capì che sarebbe stato molto più conveniente allearsi con quel Dio che, in quel momento si dimostrava essere più forte. E l’imperatore Teodosio non fece altro che consolidare definitivamente questa sorta di alleanza. L’Editto di Tessalonica, noto formalmente come Cuctos populos fu emesso congiuntamente da Teodosio, Graziano e Valentiniano II e bersagliò più le confessioni eretiche che il paganesimo. Nel testo, i non cristiani sono definiti dementi e folli. Viene ordinato che essi vengano sottoposti alle punizioni di Dio e alla vendetta degli uomini. Tuttavia queste indicazioni non furono mai concretizzati perché da documenti dell’epoca risulta che l’Imperatore volesse soprattutto spaventare i suoi sudditi. Comunque, a fare le spese del clima di violenze che seguì furono gli eretici e i pagani.