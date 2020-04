Guglielmo I° il Conquistatore

La storia di Guglielmo il Conquistatore si confonde con la conquista dell’Inghilterra da parte dei Vichinghi.Essendo nato da Roberto il Magnifico e dalla sua concubina, Herleva, figlia di un artigiano della pelle, a lungo fu chiamato Guglielmo il Bastardo. Fra i suoi antenati troviamo Rollone, d’origine norvegese, primo conte di Normandia, a cui il re di Francia, Carlo il Semplice, aveva ceduto la città di Rouen ed alcune terre in riva al mare.Nel 1035, quando il padre muore, durante un viaggio in Terra Santa, dopo aver esercitato il potere per sette anni, Guglielmo ha solo 8 anni e diventa il settimo duca di Normandia. Riceve un’educazione essenzialmente militare che fa di lui un formidabile guerriero; impara i rudimenti di latino mentre la sua istruzione religiosa lo avvia verso una profonda fede. L’inizio del suo regno è piuttosto tumultuoso: i tre personaggi incaricati dell’educazione di Guglielmo vengono assassinati dai pretendenti alla successione al trono che considerano il duca un bastardo. A venti anni, esce indenne da una congiura condotta dai signori della Bassa Normandia.Cosciente delle minacce che pesano su di lui e sul suo ducato, sollecita ed ottiene il sostegno del re di Francia, conformemente alle regole feudali che proteggono ogni vassallo che si trovi in difficoltà.Nel 1057, dopo una vittoria sulla coalizione del re di Francia, di Guglielmo d’ Arques et del Conte di Anjou, il potere di Guglielmo il Conquistatore si ingrandisce e successivamente viene consolidato dal suo matrimonio con Mathilde di Fiandra.Qualche anno dopo, suo cugino Edoardo il Confessore, re d’ Inghilterra, muore e lascia Guglielmo erede al trono. Nel 1066, con la battaglia di Hastings, egli vice Harold II, effimero successore di Edoardo il Confessore ed è incoronato re d’Inghilterra nella cattedrale di Westminster, fatto che desta parecchia preoccupazione nel re di Francia. Per la prima volta, e per la durata di un secolo. l’Inghilterra, è unita al continente. Egli si dedica allora a rinnovare profondamente la società inglese: favorisce l’installazione delle famiglie normanne oltre Manica, ed impone la sua volontà al papa. Trasporta sull’isola anche l’arte normanna e le cattedrali di Canterbury e di Winchester ne sono un esempio molto significativo.Durante il suo regno, della durata totale di 52 anni, di cui 21 in Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore arriva a mantenere la pace in tutti gi stati sottoposti alla sua autorità.Muore nel 1087 nelle vicinanze di Reims e, secondo la sua volontà, viene seppellito nella chiesa di Santo Stefano di Caen.Nel corso della storia, il suo destino non ha mancato si suscitare l’ammirazione e l’interesse dei sovrani francesi, dall’Ancien Régime a Napoleone.