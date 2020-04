Espansione dell'Impero ottomano

La Spagna fu invasa da i Turchi, dopo che ebbero conquistato l'Africa del nord, ma furono fermati nell'832 a Poiters. Nel XIV secolo diventò sempre più importante il piccolo Stato turco creato da Osman; questo impero, che verrà chiamato ottomano, noto anche come Impero turco o Sublime porta, durerà fino al 1923.I turchi otttomani erano guerrieri bellicosi e aggressivi, che fra il 1330 e il 1360 riuscirono ad approfittare della difficoltà e della debolezza dell'impero di Costantinopoli conquistando gli ultimi possedimenti bizantini.La battaglia di Kosovopolje,inizia il 28 giugno 1389 ed è tra turchi e serbi. I turchi sul piano tattico assumevano una posizione di difesa, mentre i cristiani tendevano ad attaccare frontalmente con la cavalleria. La battaglia fu un pareggio. Verso la fine dell'Ottocento, i nazionalisti serbi trasformarono la battaglia in un mito politico e il 28 giugno divenne festa nazionale. Nel 1453 Maometto il Conquistatore riuscì ad espugnare Costantinopoli provocando la fine dell'impero romano d'Oriente. Riuscirono a conquistarla grazie all'artiglieria e l'uso delle armi da fuoco, come i cannoni. Da qui i turchi arrivarono fino a Medioriente, Nord Africa e Vienna dove nel 1600 furono sconfitti. Da questo momento iniziò la loro ritirata.