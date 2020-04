Dissoluzione dell'Impero dei carolingi

Carlo Magno aveva deciso di suddividere l'impero tra i figli al momento della sua morte, ma nell'814 l'unico rimasto in vita era Ludovico, detto il Pio. Quindi l'impero fu tutto nelle sue mani fino all'840 quando morì. Egli spartì l'impero fra i suoi 3 figli: la Germania tocco a Ludovico, detto il Germanico, la fascia centrale, che comprendeva Roma ed Aquisgrana, andò a Lotario, insieme al titolo imperiale; la Francia venne assegnata a Carlo, detto il Calvo.La successione fu caratterizzata da una continua alternanza di alleanze e conflitti armati fra gli eredi: poichè Lotario si opponeva alla divisione dell'impero, nell'842, a Strasburgo, Ludovico il germanico e Carlo il calvo strinsero un patto di alleanza contro di lui. Infine con il trattato di Verdun dell'843, anche Lotario accettò di riconoscere la spartizione dell'impero , pur continuando a conservare il titolo di imperatore.I discendenti di Carlo Magno cercarono l'appoggio dell'aristocrazia , donandole i feudi. Così facendo essi persero sempre più potere rispetto ai grandi feudatari. Nell'882 Carlo il Grosso, l'ultimo dei carolingi, riuscì a ricomporre nelle sue mani l'unità dell'impero. Ma nell'887 Carlo fu deposto dai suoi feudatari, i quali erano indignati poichè egli invece che combattere aveva pagato i normanni affinchè non assalissero Parigi. Dopo la deposizione, il regno d'Italia venne disputato fra i vari feudatari dell'Italia centro-settentrionale, mentre il resto della penisola rimaneva diviso fra papato, bizantini e fra il ducato longobardo di Benevento. Ad avere la meglio fu il duca Berengario primo, che venne eletto re nell'888. Dopo la sua morte il trono passò a Ugo di Provenza che per un po' riuscì a controllare anche il papato. Egli però non seppe dominare l'aristocrazia romana, così dovette abbandonare Roma. Il regno di Italia era frammentato in ogni ambito e continuava a esistere solo nominalmente.