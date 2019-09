Crociate - Cause scatenanti e primi scontri

Le Crociate

XI secolo: Occidente, il papa in carica a Bisanzio,, convoca due concili allo scopo di esortare i potenti della cristianità a difendere l'Oriente daie liberare il Sacro Sepolcro dagli infedeli. Considerata un'iniziale risposta non molto positiva dal popolo, il papa decide di promettere come ricompensa l'indulgenza plenaria ( cioè la remissione/perdono di tutti i peccati ), nuovi terreni, la possibilità di accrescere le proprie ricchezze e di entrare nei commerci di nuovi prodotti ( prodotti orientali, come seta, spezie e pietre preziose ).La prima risposta al papa giunge dagli, popoli mal preparati e addestrati con tecniche barbariche ed equipaggiamenti rudimentali, i quali danno inizio ad un primo assalto, la cosiddetta "". Lo scontro non ebbe, però, risultati positivi per l'esercito cristiano, il quale, dopo razzie e violenze, subì un massacro per mano dei Turchi.Per tale motivo, viene considerata dagli storici come 1^ crociata ufficiale la "", guidata da nobili e feudatari addestrati, mossi dal desiderio di liberare la Terrasanta e renderla un regno indipendente da Bisanzio. Dopo aver conquistato alcune città dell'Asia Minore ( anche grazie all'aiuto di Pisa e Genova ), l'esercito cristiano conquista la città di, rendendola capitale del Regno Crociato di Gerusalemme.A difesa dei luoghi santi appena riconquistati, nacquero, definiti monastico-cavallereschi ( poiché erano rappresentati da nobili addestrati che seguivano una vita da monaco). Alcuni esempi furono i, i( i Templari ) e i. Grazie alla loro azione, questi territori furono interessati da 5 nuove crociate.Al termine del movimento di guerriglia, gli scontri ebbero unsia positivo che negativo: positivo perché portarono vantaggi alle città marinare italiane, come nuove colonie e maggiore denaro nelle casse cittadine; negativo perché non furono raggiunti tutti gli obiettivi desiderati: i territori santi furono riconquistati dagli infedeli dopo un breve periodo, aumentarono le ostilità tra greci e latini e nacquero nuove rivalità personali tra i capi degli eserciti.