Crociata contro Costantinopoli

Nel 1199, si decide di fare una nuova crociata, la quarta, per riconquistare Gerusalemme. L'esercito si radunò a Venezia che aveva garantito il trasferimento via mare delle truppe. Tuttavia i crociati non avevano i fondi per sostenere il noleggio delle imbarcazioni così i veneziani chiesero loro di conquistare per la loro città Zara.Questo fu uno scandalo perchè un'esercito per servire la causa della Chiesa veniva utilizzato per gli scopi politici di una singola potenza. A questo scandalo se ne aggiunse un altro: i veneziani convinsero i crociati a dirigersi non verso la Terra Santa, ma verso l'Impero bizantino. Pertanto, nel 1204, Costantinopoli fu conquistata e saccheggiata. In un primo tempo il papa disapprovò che la crociata si fosse trasformata in un'impresa di conquista a danno di un altro Stato cristiano; successivamente accettò la situazione perchè gli garantì una supremazia sulla Chiesa greca. A trarre i maggiori vantaggi fu Venezia, che conquistò Creta e una parte della Grecia. Venezia divenne così la principale potenza economica dell'Europa occidentale.Il saccheggio di Costantinopoli creò delle reazioni emotive in Europa come la crociata dei bambini che ebbe luogo in Francia e Germania nel 1212. In entrambi i paesi sorsero dei piccoli profeti che ebbero una visione celeste: promettevano che Dio, quando sarebbero arrivati al mare, lo avrebbe aperto come fece col Mar Rosso. Giunti in Terra Santa, con l'aiuto degli angeli i bambini avrebbero poi sconfitto i musulmani e liberato il sepolcro di Cristo. Si trattò di un movimento popolare simile alla prima crociata, del 1095-1096, che avvenne perchè i nobili, a causa dei loro peccati, avrebbero dovuto servire la causa di Cristo. Le acque non si aprirono, così alcuni bambini tornarono in patria e altri furono ingannati dai mercanti che li vendettero come schiavi.