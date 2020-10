Comuni in Europa - Nascita e sviluppo

Verso la fine dell’XI secolo, mercanti e artigiani, cominciarono a chiedere ai signori feudali la concessione delle libertà comunali e per raggiungere tale scopo, essi misero in atto tutti i mezzi possibili, pacifici e violenti. Alla fine del XII secolo, tutte le città grandi e molte fra quelle più piccole dell’Europa occidentale sui erano trasformate in Comuni autonomi dall’ Imperatore del Sacro Romano Impero.In Francia, l’obbiettivo fu conseguito ricorrendo alla violenza. Alcune testimonianze ci riportano che nel 1115 a Laon, nella Francia del Nord, i cittadini presero d’assalto il palazzo vescovile e massacrarono il vescovo, poi, gridando “Comune!” dettero fuoco ai palazzi nobiliari. La libertà comunale fu ottenuta con lotte lunghe e violente, soprattutto contro il vescovo. A questo proposito, bisogna ricordare che le città francesi erano quasi tutte da un vescovo che all’atto della consacrazione, giurava che avrebbe mantenuto intatto il piccolo Stato su cui esercitava anche il potere temporale. Fra il 1060 e il 1115, molte città francesi riuscirono a conquistare le libertà agognate; fra queste, abbiamo Le Mans, Cambrai, Saint-Quentin, Beauvais, Marseille, Noyon, Amiens, Laon e Reims. Questo fu il primo passo verso lo sviluppo del commercio. In tutta l’Europa erano famosi i quattro comuni della Francia settentrionale per le sei grandi fiere che vi sui tenevano ogni anno e che attiravano numerosi mercanti provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalle Fiandre e dall’Inghilterra. Erano attività che attiravano banchieri, soprattutto italiani che, in loco, pagavano per mezzo di “lettere di fiera”, una specie di cambiali. Il regime comunale francese iniziò a declinare nel 1259 quando con un’apposita ordinanza, il re Luigi IX, fratello di Carlo di Angiò, sottopose ogni città al potere dei “prévôts”, una sorta di magistrali reali.In Germania il passaggio al regime comunale avvenne in modo pacifico. Le città acquisirono una grande potenza e con esse, l’imperatore, era costretto a scendere a patti. Molti vescovi, feudatari dell’imperatore accordarono alle città il diritto di governarsi autonomamente, anche se non mancarono rivolte nelle città della valle del Reno, in quelle del Baltico e del Mare del Nord. Ottennero la propria autonomia Magonza, Magdeburgo, Worms, Ratisbona, Strasburgo, Brema, Danzica, Lubecca e tante altre.Anche nelle Fiandre, la situazione si risolse pacificamente. In questa regione, all’inizio del XII secolo, molte città trovandosi al crocevia dell’Europa, si erano arricchite enormemente con il commercio. I conti di Fiandra, potenti feudatari, fecero importanti concessioni a Bruges, a Tournai, a Lille, a Rotterdam, ecc. Da questo, nacquero le basi per la futura prosperità del Belgio e dei Paesi Bassi.In Spagna, l’XI secolo vedeva la presenza degli Arabi. Per difendersi dalle incursioni moresche e dall’insicurezza che regnava ovunque, gli abitanti cominciare a rifugiarsi nelle città murate, crearono qui delle forme progredite di governo, cioè dei veri e propri Comuni. I re di Spagna vedevano favorevolmente il sorgere dell’autonomia comunale perché ciò costituiva un mezzo per ridurre il potere dei signorotti locali che con la loro turbolenza, erano sempre soliti opporsi all’autorità reale. Per questo motivo, dopo l’XI secolo, avevano ottenuto l’autonomia, cioè le “carti reali”, le seguenti città: Toledo, Campostella, Cadice, Valenza, Léon, Burgos e Barcellona. Nel resto del paese, stava infuriando la lotta per espellere gli Arabi dalla penisola iberica.In Inghilterra l’autonomia cittadina fu ottenuta con il beneplacito reale. Guglielmo il Conquistatore, con la sua intelligenza ed il suo acume, capì che il miglior sistema per vedersi alleate le città contro i nobili, sempre pronti a minare l’autorità reale, era quello di farsele amiche, concedendo loro una certa, ma non totale autonomia. Perciò, verso il 1070, egli concesse a Londra il permesso di costituire un comune. Enrico III, pronipote di Guglielmo il Conquistatore concesse il diritto di governarsi liberamente a Oxford, Bristol, Southampton, Lincoln e più tardi anche a Cambridge. Anche in Inghilterra, la concessione di autonomie comunali implicò un aumento dei commerci e della ricchezza. Gli Inglesi commerciavano con la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Scandinavia e le Fiandre.Dal punto di vista artistico, i Comuni rivaleggiavano fra di loro per costruire palazzi o cattedrali. Infatti, risalgono all’epoca dei Comuni le cattedrali gotiche presenti un po’ dappertutto in Europa come del resto anche tante celebri università.