Seconda guerra mondiale - Cause e fattori scatenanti

Cause della seconda guerra mondiale

Verso la catastrofe

Rottura del trattato di Versailles

La scarsa concretezza del fronte anti-tedesco

La guerra civile spagnola

La situazione che precedette il conflitto vide l'avvio della crisi degli equilibri europei precedentemente stabiliti e causata numerosi fattori.Hitler contestò apertamente il trattato di Versailles rivendicando il diritto di espandersi e annettere i popoli di lingua tedesca (motivo per cui si ritirò sia dalla Società delle Nazioni sia dalla Conferenza di Ginevra sia tentò di annettere l'Austria grazie ad un gruppo di nazisti austriaci -bloccato da Mussolini-) e varando una politica di riarmo che prevedeva di rimpolpare l'esercito tramite la coscrizione obbligatoria e ricostruendo una grossa aviazione militare.Infatti nonostante Francia, Gran Bretagna e Italia si fossero riuniti nell'incontro di Stresa condannando il riarmo tedesco infatti non assunsero alcun provvedimento concreto a carico della Germania, ciascuno agiva per conto proprio e senza la reciproca consultazione prevista (la Francia sottoscrive un patto di reciproca assistenza con l'URSS, l'Inghilterra stipula un trattato navale con la Germania permettendone il riarmo navale) e inoltre l'Italia si allontana dalle due potenze a causa delle sue affinità ideologiche ma soprattutto a causa delle sanzioni economiche che seguirono la conquista dell'Etiopia.Quando nel 1936 il partito popolare vinse le elezioni la destra tradizionalista reagì con squadroni che guidati dal generale Francisco Franco attuarono un golpe: i tradizionalisti vennero appoggiati da nazisti e fascisti mentre il fronte popolare venne appoggiata da Unione Sovietica e dalle Brigati Internazionali, costituite da volontari antifascisti provenienti da tutto il mono mentre le potenze liberale optarono per una politica di non intervento. Alla fin vinse Francisco Franco ed instaurò una dittatura.