Rivoluzione di Luglio 1830 a Parigi

Luglio 1830: Rivoluzione a Parigi → tale rivoluzione fu la diretta conseguenza del tentativo messo in atto da Carlo X di restringere le libertà costituzionali ed imporre alla Francia quella completa restaurazione che il suo predecessore Luigi XVIII non riuscì a realizzare. Diventato re nel 1824, Carlo X aveva varato una serie di provvedimenti che miravano a favorire l’aristocrazia e l’alta borghesia ma negli ultimi anni il potere dei moderati stava diventando sempre maggiore e lo stesso Carlo X effettuò un colpo di Stato sospendendo la liberta di stampa, restringendo maggiormente il diritto al voto.Il popolo di Parigi in risposta insorse costringendo il re ad abbandonare la capitale.La dinastia dei Borboni finì e venne nominato “re dei francesi per volontà della nazione” Luigi Filippi d’Orleans creando una monarchia di segno moderato liberale.La Francia dopo Carlo X non rappresentava più i principi e le caratteristiche dell’età della restaurazione e del Congresso di Vienna.Sempre nello stesso anno possiamo notare come i moti rivoluzionari si estesero anche nel territorio del Belgio1830: Insurrezione a Bruxelles → il Belgio, paese cattolico, era stato annesso al Regno dei Paesi Bassi (protestante) per volere del Congresso di Vienna. L’insurrezione scoppio a Bruxell e si diffuse in tutto il Belgio. Il governo olandese chiese l’intervento delle potenze europee ma non trovò appoggio e il Belgio venne riconosciuto indipendente. Tale riconoscimento di indipendenza violava una delibera del Congresso di Vienna