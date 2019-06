Risorgimento Italiano e teorie risorgimentali

Il Risorgimento

Moti carbonari

Moti Giovine Italia

Le teorie risorgimentali

E’ un movimento politico-culturale che porta all’indipendenza dell’Italia sviluppatosi nel periodo tra il congresso di Vienna (1814-15) e l’Unità d’Italia(1861).Furono coloro ad avere una cultura medio-alta a portare avanti la rivoluzione riunendosi in società segrete, tra cui la Carboneria, la Giovine Italia, tutte conosciute sotto il nome più ampio di massoneria. (dall’inglese free maison, muratore ossia avevano il compito di costruire un mondo migliore).Se i primi moti di ribellione del popolo italiano nei confronti del dominio straniero ebbero insuccesso, servirono se non altro a diffondere il sentimento nazionale, cioè la consapevolezza che l’indipendenza era uno scopo per il quale valeva la pena battersi.Tra il 1820-21, nel regno delle 2 Sicilie e in Piemonte ci furono i primi moti contro la restaurazione accesi dalle società segrete, queste società organizzarono una serie di insurrezioni dove parteciparono i militari ma non i ceti popolari perciò fallirono.Nel 1831 Mazzini fondò la Giovine Italia; un organizzazione diversa dalla carboneria poiché anziché tenere tutto segreto puntava a far conoscere il proprio programma per far aderire più persone possibili.Secondo Mazzini era il popolo che aveva la missione di unire la nazione. Questi suoi tentativi non coinvolsero la popolazione poiché nella loro propaganda non vi erano obiettivi a favore delle masse perciò fallirono.- Democratici repubblicani: favorevoli ad una vastità elettorale più ampia possibile. Per essi la creazione della nuova Italia avrebbe significato non solo la nascita di un nuovo stato ma anche l’occasione per sperimentare un nuovo sistema politico fondato sulla partecipazione di tutti. Non volevano collaborare con altri stati, alcuni di loro saranno protagonisti di alcune sommosse ed esperimenti rivoluzionari( repubblica romana ’49) destinati ad una breve durataErano divisi in:- Moderati( Garibaldi ): accettavano la monarchia- Radicali con Pisacane e Cattaneo che sostenevano un Italia federale.- Liberati moderati: erano convinti che l’obiettivo debba essere raggiunto gradualmente e tramite riforme. Sono favorevoli a partecipare alle iniziative dei governi ed identificano nei Savoia, il centro della loro azione politica aspirano ad una monarchia costituzionale, in materia economica sono liberisti. A questo schieramento appartengono Camillo Benso conte di Cavour, Vincenzo Gioberti e Cesare Balto.