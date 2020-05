Nuova società industriale - Nuove ricchezze, nuove povertà

Borghesi e proletari

Le borghesie ottocentesche

Cos'era il proletariato?

Nascita dei sindacati

Obiettivi, forme di lotta, prime conquiste

Fra economia e politica

La grande novità ottocentesca fu l'emergere di due classi sociali, la borghesia e il proletariato, che operavano nelle industrie e nelle fabbriche.Intorno alla metà dell'Ottocento si potevano definire borghesi i proprietari di grandi aziende agrarie, i banchieri, gli imprenditori industriali, i grossi commercianti, i professionisti, i funzionari pubblici e provati, gli intellettuali, gli artigiani, i fittavoli agricoli e i negozianti.Si può utilizzare la distinzione fra alta, media e piccola borghesia allo scopo d indicare le differenze di reddito e di posizione.Erano proletari l'ex artigiano, l'ex contadino o l'immigrato, donne e bambini. Nella fabbrica, questa diversa provenienza, dava luogo a una gerarchia: il salario e la stabilità occupazionale dell'operaio specializzato, del carpentiere o del tipografo erano molto maggiori di quelle del manovale comune, dell'operaia tessile senza qualifica.Nacquero le prime forme organizzative di sindacati. Si trattava di piccoli organismi, come le società di mutuo soccorso o i primi sindacati di mestiere. Le Trade unions, i sindacati di mestiere britannici, tennero il loro primo congresso nel 1833. Nella seconda metà dell'Ottocento si formarono infine organizzazioni sindacali su base nazionale.Gli obiettivi delle prime lotte operaie erano l'aumento dei salari e la riduzione della giornata lavorativa, ma anche il diritto di associazione, cioè di unirsi per interessi. Nonostante queste difficoltà, il movimento operaio ottenne nel corso dell'Ottocento importanti conquiste: il diritto di associazione, il diritto di sciopero, la riduzione della giornata lavorativa a 12 e poi a 10 ore. Quanto ai salari operai: più alti nei momenti di sviluppo, tendenti al ribasso nei momenti di crisi. La condizione operaia andò dunque migliorando.Le lotte del movimento sindacale e operaio ebbero questa duplice natura, economica e politica: perché la classe operaia si batteva per l'avanzamento dell'intera società. Una delle grandi rivendicazioni fu quella del diritto di voto.