Neutralità dell'Italia nella Prima guerra mondiale

L'Italia ilsi proclama neutrale per il carattere della Triplice Alleanza, che obbligava le potenze all'intervento solo nel caso in cui una di loro fosse stata attaccata. I motivi di questa decisione furono principalmente due:1) Le diffidenze con l'Austria per la questione delle terre irridenti (Trentino e Friuli);2) La poco considerazione dell'alleata Austria nella dichiarazione di guerra alla Serbia.Cominciarono a schierarsi due partiti: gli interventisti e i neutralisti.Tra glitroviamo:- nazionalisti;- sinistra democratica;- destra liberale;- irredentisti (tra i quali Cesare Battisti);- intellettuali;- gli esponenti dell'industria pesante;- il re Vittorio Emanuele III;- Salandra e Sonnino.Invece tra iriscontriamo:- il partito socialista (di cui faceva parte anche Benito Mussolini; erano fedeli ai valori del Marxismo e riflettevano l'orientamento di operai e contadini);- i cattolici (rispecchiavano il volere del paese);- la maggioranza parlamentare giolittiana;- la CGIL.Ma Mussolini, direttore dell'Avanti, dopo aver condotto una campagna per la neutralità, si schierò in favore della guerra, quale creatrice di una nuova configurazione politica e sociale dell'Italia.Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria.