Nazismo - Cause dell'ascesa

Cause dell'ascesa del nazismo

Elementi che favorirono l'ascesa del nazismo.La democrazia incompiuta, in quanto seppur la repubblica di Weimar si basasse su un sistema e una costituzione avanzata e vigesse in vivace clima culturale esercito e burocrazia si opponevano ai suoi principi.Il fatto che la costituzione della Repubblica di Weimar prevedesse la possibilità di una figura con la possibilità di sospendere alcune libertà e diritti civili.La diffidenza nella Repubblica e la nostalgia dell'età imperiale nel popolo.La presenza di alcuni partiti politici reazionari che propagandavano una rivincita.Il fatto che la costituzione prevedesse la possibilità in caso di emergenza che il presidente nominasse un governo senza la maggioranza del Parlamento.Si propose come l'unico in grado di risolvere i problemi della Germania e di ripristinare l'ordine causato dalla crisi del 29', dalla guerra civile non apertamente dichiarata fra tedeschi e comunisti e dalle proteste, dagli scioperi e dalle manifestazioni di massa.Grazie al sostegno che ottenne dagli industriali i quali non solo lo finanziario e lo sostenerono ma stilarono anche una dichiarazione in cui chiedevano che Hitler venisse eletto cancelliere minacciando in caso contrario di far venir meno il loro appoggio alla maggioranza del governo di coalizione.Propagandando l'idea che, per poter permettere alla Germania di uscire dal periodo di crisi, fosse necessario liquidare la democrazia e avviare un'offensiva contro ebrei -in quanto venne propagandata l'idea che avessero ordito un complotto contro l'economia tedesca-, socialisti e potenze europee.Con manifestazioni di massa.Violenza contro gli oppositori.La crisi del '29 in quanto durante il periodo di forte crisi il popolo si rivolse alle posizione più estremiste.Le conseguenze della crisi del ’29 (fine dei finanziamenti, inflazione, disoccupazione) e il maggior carico fiscale che si era registrato a causa del periodo di austerità che il governo aveva imposto nel tentativo di risollevarsi dalla crisi.L'incubo di un crollo sociale come conseguenza della crisi del '29.Perché lo schieramento di destra riteneva di poter 'addomesticare' Hitler utilizzandolo per riportare la stabilità politica mentre le forze di sinistra ne sottovalutarono la forza non creando quindi un fronte comune contro Hitler.Instabilità istituzionali.