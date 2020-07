I moti liberali europei del 1830

Con il successo della lotta greca, in tutta l’Europa si risveglia lo spirito rivoluzionario.In Francia, a Parigi:- nel 1830 scoppia un moto liberale a Parigi a causa del rigido assolutismo del re Carlo X che cerca di abolire la Costituzione- gli studenti, gli operai e i borghesi mettono in atto una rivolta che dura tre giorni (dal 27 al 29 luglio 1830) e che si conclude con la cacciata della monarchia borbonica e il passaggio del trono a Luigi Filippo d’Orleans che ha idee liberali e condivide i principi democratici del padre- Luigi Filippo d’Orleans assume il nome Luigi Filippo I “re dei francesi” per sottolineare il legame con la volontà della nazione e mette in atto alcune iniziative:-- introduce il tricolore rivoluzionario del 1789 come bandiera francese-- approva una costituzione liberale -> non riconosce più il sovrano come unica istituzione autorizzata a proporre nuove leggi e non riconosce più la religione cattolica come religione di stato-- esce dalla Santa Alleanza-- proclama il principio di non intervento- nel 1831 Filippo I pressato dall’Austria intraprese una politica più moderataIn Svizzera:- le proteste terminano con l’approvazione di nuove Carte costituzionali ispirate ai principi della sovranità popolare, dell’uguaglianza civile e della libertà di stampaNei Paesi Bassi:- si separa dallo stato-cuscinetto approvato con il congresso di Vienna, conquistando l’indipendenza del Belgio che ha al trono il principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo- viene approvata una costituzione liberaleIn Polonia:- si vuole conquistare l’indipendenza dalla Russia