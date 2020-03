Moti degli anni 1848 - 1850

Insurrezioni in Europa:‘48

1848 → l’Europa fu sconvolta da una crisi rivoluzionaria. Polo di riferimento: la Francia.La monarchia liberale di Luigi Filippo d’Orleans, pur essendo uno dei regime meno oppressivi dell’Europa andava lentamente scontentando il popolo francese e i democratici che miravano al suffragio universale maschile consideravano fallito l’esperimento di tale monarchia liberale.La proibizione di una riunione innescò una grande manifestazione; il governo per reprimerla ricorse alla Guardi nazionale, ossia un corpo volontario di cittadini armati creato ancora nel 1789, la quale però, chiamata a difendere il governo, si riunì ai dimostranti. Il re Luigi Filippo d’Orleans scappò da Parigi.Nacque cosi la SECONDA REPUBBLICA FRANCESE nel 1848:- abolì la pena di morte per reati politi- abolì le limitazioni di ogni libertà- si impegnava a mantenere l’equilibrio europeo rinunciando a portare fuori dai confini la rivoluzione- affermò il diritto di lavoro e creò delle officine nazionali per aiutare i lavoratori disoccupatiAprile 1848 → il suffragio universale maschile consentì un elettorato molto eterogeneo composto da diversi conservatori e nostalgici della monarchia. Alle elezioni vinsero cosi i repubblicani moderati che formarono il nuovo governo e diedero nel 1848 una Costituzione democratica. Una grande manifestazione di estremisti della sinistra venne repressa della Guardi nazionale e le officine nazionali vennero chiuse rendendo l’obbligo ai giovani disoccupati di arruolarsi nell’esercito .Alle elezioni presidenziali venne eletto un conservatore: Luigi Napoleone Bonaparte, figlio di un fratello dell’Imperatore, che diede molte garanzie alla destra conservatrice e clericale.Le leggi introdotte da Bonaparte erano nettamente conservatrici (tolse il voto ai nullatenenti e riaprì l’istruzione al clero) e in breve tempo anche i conservatori che lo avevano favorito temevano un eccesso di potere.2 dicembre 1851: colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte → dovuto all’abolizione della sua proposta di poter essere rieletto presidente.Gennaio 1852 → nuova Costituzione emessa da Napoleone che stabiliva:- 10 anni di mandato del presidente- ripristina il suffragio universale maschile- potere legislativo affidato al presidenteDicembre 1852 → nascita del SECONDO IMPERO FRANCESE → IMPERATORE NAPOLEONE III (nome assunto da Luigi Napoleone Bonaparte)- 13 marzo 1848: Vienna → episodio rivoluzionario represso dal governo asburgico.- 15 marzo 1848: Budapest → episodio di insurrezione- 19 marzo 1848: Praga → i cittadini rivendicano libertà e autonomia formando un governo nazionale e ilre Ferdinando I abbandona la capitale, successivamente le truppe imperiali riprendono il potere- Ungheria → rivolta dove i patrioti ottengono un governo nazionale autonomo da Vienna- Vienna → nuova rivolta che costrinse l’imperatore Ferdinando I ad abdicare- Berlino → rivolta che costrinsero il re Federico Guglielmo IV di Prussia a concedere la libertà di stampa eun parlamento- Confederazione germanica → scoppiarono diverse rivolte che fecero avvertire la necessità di formareun’Assemblea costituente che doveva rappresentare tutti gli stati tedeschi, Austria compresa.Nell’assemblea di Francoforte esisteva una contrapposizione tra “grandi tedeschi” (unione di statigermanici attorno all’Austria) e “piccoli tedeschi” (formare uno stato nazionale più compatto intorno allaPrussia). Prevalse la seconda tesi ma il re di Prussia Federico Guglielmo IV rifiutò la corona poichèconferita da un’assemblea popolare nata da moti rivoluzionari. L’assemblea si sciolse.