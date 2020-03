Mazzini, Giuseppe - Biografia e Imprese

Giuseppe Mazzini

Giuseppe Mazzini, nato a Genova nel 1805 da una famiglia della media-alta borghesia, si era avvicinato fin da giovane alle idee democratiche e patriottiche aderendo alla Carboneria, ma arrestato emigro a Marsiglia. Qui entrò in contatto con Buonarroti che contribuì a rafforzare in lui le idee unitarie e repubblicane.Secondo Mazzini i diritti dell’uomo dovevano essere accompagnati dai doveri dell’uomo.I popoli non posso rivendicare i loro diritti se non sono pronti al sacrificio, cioè ai doveri.Mazzini si avvicina subito alla cultura del romanticismo e le sue azioni avevano componenti mistiche-religiose (da qui la celebre formula Dio e popolo). Lo spirito divino percorre tutta la storia ed è sempre a fianco dei popoli, i quali sono considerati come uno strumento del disegno divino. L’unità d’Italia era garantita da una missione che Dio aveva affidato al popolo italiano, il quale solamente attraverso l’unità e sacrifici sarebbe riuscito ad ottenere i propri diritti.Il concetto di unità del popolo per Mazzini è fondamentale per raggiungere l’obiettivo che egli stesso deve compiere. L’associazione diventa quindi un concetto fondamentale per Mazzini attraverso la quale si può raggiungere il bene comune.La nazione è per Mazzini prima di tutto è un’entità spirituale e culturale e solamente dopo un’entità etnica e territoriale.La missione dei popoli è quella di liberarsi dallo straniero e solo dopo la loro liberazione avrebbero potuto formato la cosi detta Santa Alleanza dei popoli che liberi dal dominio straniero si sarebbero spontaneamente uniti.Mazzini nonostante considera fondamentale l’unione e la fratellanza difende il diritto di proprietà. La proprietà secondo Mazzini è alla base dell’ordine della società.Programma di Mazzini → l’Italia doveva essere indipendente, avere una forma di governo unitaria e repubblicana e garantire a tutti gli uomini il pieno godimento della libertà. Per tale obiettivo egli auspicava un’insurrezione generale di tutto il popolo senza distinzioni di classi. Il popolo per comprendere gli obiettivi doveva essere educato attraverso un’educazione politica.Nel 1831 Mazzini fonda in Francia la GIOVINE ITALIA, una nuova organizzazione con obiettivi ben precisi: libertà, uguaglianza, umanità da conquistare attraverso un’insurrezione che doveva coinvolgere tutto il popolo e fondarsi solo su forze italiane.