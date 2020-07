Biografia di Giuseppe Mazzini

Altri eventi della sua carriera politica

Giuseppe Mazzini, nato nel giugno del 1805 a Genova e deceduto nel marzo del 1872 a Pisa, fu propagandista e rivoluzionario genovese, fondatore della società rivoluzionaria segreta Young Italy (1832) e campione del movimento per Unità italiana nota come Risorgimento. Un repubblicano senza compromessi, si rifiutò di partecipare al governo parlamentare istituito sotto la monarchia della Casa Savoia quando l'Italia divenne unificata e indipendente (1861).Giuseppe Mazzini era il figlio di un medico. La sua città natale fu annessa al Regno di Piemonte nel 1814. Da bambino, ha dato la promessa di un'alta capacità intellettuale, pienamente confermato quando è entrato all'Università di Genova a 14. Due anni dopo, fortemente influenzato dal vedere un patriota fuggire dall'Italia dopo un'insurrezione senza successo, ha iniziato a pensare "Che noi italiani potremmo e quindi dovremmo lottare per la libertà del nostro Paese".Dopo essersi laureato in giurisprudenza nel 1827, si esercitò come "avvocato dei poveri", scrisse articoli per riviste progressive e sperava di diventare un drammaturgo o un romanziere storico. Ma la sua vita si stava già modellando in modo diverso. Il suo amore per la libertà lo ha portato a unirsi al Carbonari, una società segreta impegnata a rovesciare il dominio assoluto in Italia. Nel 1830 fu tradito dalla polizia, arrestato e internato a Savona, dove per tre mesi rivisse le sue convinzioni politiche e concepì i contorni di un nuovo movimento patriottico per sostituire il decadente Carbonari. Rilasciato all'inizio del 1831, gli fu ordinato di lasciare il Piemonte o di vivere in una piccola città. Scelse l'esilio e andò a Marsiglia, dove la sua figura leggera, i bei lineamenti di oliva, i capelli e la barba neri e il vestito di velluto nero furono presto familiari agli altri esiliati italiani, che lo accettarono come loro leader. Il suo primo gesto pubblico fu una "lettera aperta" aCharles Albert, re del Piemonte, lo esorta a dare il governo costituzionale piemontese, a guidare un movimento nazionale e ad espellere gli austriaci dalla Lombardia-Veneto e le loro altre roccaforti italiane. La lettera fu fatta circolare in Italia, ma l'unica reazione di Charles Albert fu di minacciare Mazzini di arresto se fosse tornato in Piemonte.Come repubblicano permanente, Mazzini fu in seguito censurato per questo approccio verso un sovrano autocratico.Fondazione Di La Giovane Italia: A Marsiglia Mazzini ha trascorso due dei suoi anni più importanti. Ha fondato il suo movimento patriottico per giovani uomini e lo ha chiamato Giovine Italia. È stato progettato come un'associazione nazionale per liberare gli stati italiani separati dal dominio straniero e fonderli in una repubblica unitaria libera e indipendente. I suoi metodi erano educazione e insurrezione, e aveva una base morale derivata dalla stessa fede di Mazzini in Dio (anche se non era cristiano) e in leggi permanenti di progresso, dovere e sacrificio. Fu il primo movimento democratico italiano che abbracciava tutte le classi, poiché Mazzini credeva che solo un'iniziativa popolare potesse liberare l'Italia. "Né papa né re" dichiarò. Il nuovo movimento ha catturato l'immaginazione della gioventù italiana. Le filiali si formarono segretamente a Genova e in altre città; nel 1833 c'erano 60.000 membri. I tentativi di insurrezione della giovane Italia furono fallimenti: in Piemonte nel 1833 fu scoperta prima che iniziasse. Furono giustiziati 12 cospiratori, uno si suicidò e Mazzini fu processato in assenza e condannato a morte. Questi fallimenti distrussero la giovane Italia come organizzazione. Mazzini si rivolse a piani rivoluzionari più ampi. Ha fondato giovane Europa e ha contribuito a fondare Giovane Germania , Giovane Svizzera e Giovane polonia, ma i suoi tre anni in Svizzera sono stati infelici e frustrati.L'Inghilterra era ormai diventata la sua casa. Viveva in modesti alloggi a Londra, circondato da libri, giornali e gli uccelli addomesticati in cui si dilettava.Nel 1840, con l'aiuto di Giuseppe Lamberti a Parigi, fece rinascere la Giovane Italia, principalmente come mezzo per costruire una coscienza nazionale tra gli italiani ovunque. Scrisse innumerevoli lettere ai suoi nuovi agenti in Europa, Nord e Sud America.Nel 1844 era in contatto con il Fratelli Bandiera, che fecero un tentativo sfortunato di iniziare una rivolta in Calabria.Nel 1847 scrisse una "lettera aperta" al nuovo papa, Pio IX, che aveva introdotto riforme liberali nello Stato Pontificio. Ha esortato il papa a unificare l'Italia, ma Pio non ha fatto commenti. Mazzini tornò in Italia per la prima volta nell'anno rivoluzionario del 1848, quando i milanesi cacciarono i loro padroni austriaci e il Piemonte iniziò una guerra per espellere gli austriaci dall'Italia. Milano lo ha accolto, ma presto è stato impopolare perché voleva che la Lombardia diventasse una repubblica e pensava che l'unione con il regno piemontese, come proposto dal governo provvisorio milanese, fosse il tipo di modello sbagliato per la futura Italia. Quando gli eserciti piemontesi si ritirarono e gli austriaci rientrarono a Milano, servì brevemente con una forza irregolare sotto Giuseppe Garibaldi prima di tornare in Inghilterra.