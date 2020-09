“Incendio del Reichstag” e “Notte dei lunghi coltelli”

27 febbraio

"L’incendio del Reichstag” e la “Notte dei lunghi coltelli”Il primo governo difu un governo di coalizione e comprendeva anche dei partiti nazionalisti e conservatori. Ilil, la sede del Parlamento, venne distrutta da un incendio; per questo evento Hitler accusò i comunisti approfittandone per abolire le garanzie costituzionali, mettere fuori legge i partiti di opposizione, censurare la stampa e abolire i sindacati, abolì anche tutte le fonti di libertà.Perlo stato doveva essere totalitario, tutti i cittadini dovevano obbedire per realizzare la missione del popolo, cioè quella di ampliare il suo spazio vitale e governare il mondo.Una volta al potere, Hitler proclamò la nascita dele procedette a una “” nell'amministrazione statale: cioè i dipendenti pubblici che non offrivano garanzie di fedeltà al Fuhrer oppure erano ebrei vennero licenziati e sostituiti.Nella notte del, detta “”, le SS, cioè le squadre di protezione, eliminarono le SA, che era la prima milizia.Uno dei primi provvedimenti presi dal Fuhrer fu la distruzione dei libri al rogo perché contrari al regime o perché erano di autori ebrei; furono anche distrutte delle opere musicali e delle opere d’arte moderna considerata degenerata, come il cubismo o l’astrattismo.