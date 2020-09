Grande Guerra - Pacifismo, Proteste, Ammutinamenti e Diserzioni

Il travaglio del pacifismo

Le popolazioni civili: fame, miseria e repressione delle proteste

Ammutinamenti e diserzioni

A poco a poco, all'interno dei paesi belligeranti cominciarono a manifestarsi segni di stanchezza e opposizione alla guerra; nel 1917 il Papa Benedetto XV si appellò ai governanti dei paesi europei affinché ponessero fine a quell'inutile strage e cercassero un accordo.Allo scoppio della guerra, i partiti socialisti europei avevano appoggiato i rispettivi governi, votando misure economiche per finanziare la guerra; soltanto i socialisti italiani erano rimasti fedeli alla propria posizione pacifista.Nel 1916 la flotta inglese cercò di isolare gli Imperi centrali, bloccando e perquisendo le navi in rotta verso i porti tedeschi per bloccare i rifornimenti di armi; la Germania rispose colpendo le navi inglesi con la guerra sottomarina.Tutto ciò bloccò il commercio marittimo, ripercuotendosi sulle popolazioni civili, che non trovavano più nei negozi i beni di prima necessità e assistettero a un forte rialzo dei prezzi provocato dalla “guerra commerciale”.Nel 1917 il malessere sociale si tradusse in scioperi e manifestazioni di piazza, che subirono una violenta repressione.Nessuno degli schieramenti riusciva a prendere un’iniziativa vincente; tra gli eserciti si diffuse un forte malessere, un distacco dalla guerra, un sentimento di protesta che portò all'insubordinazione e alla diserzione.Nel corso del 1917 i fanti iniziarono ad, e molti reparti rifiutarono di obbedire agli ordini e di impegnarsi negli assalti preparati dallo Stato maggiore; i governi risposero processando tutti coloro che non obbedivano e scappavano.