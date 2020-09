Grande Guerra - Pericoli di Guerra e Attentato a Sarajevo

Sarajevo

28 giugno 1914

5 luglio

23 luglio

28 luglio

1°agosto

3 agosto

4 agosto

Alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’Europa viveva ancora nel clima fastoso della “Bella Epoque”. Molti pensavano di essere avviati verso un avvenire di progresso morale e materiale guidati dalla scienza e dalla ragione; molti si illudevano anche che la guerra fosse solo un ricordo del passato, visto che dal 1870 la Francia e la Germania non si combattevano sul suolo europeo.Invece, per gli osservatori più attenti della politica internazionale, la situazione politico-militare in Europa non era molto tranquilla, infatti c’erano dei segnali che facevano pensare allo scoppio di una futura guerra civile, in particolare: la corsa agli armamenti dell’Inghilterra e della Germania; la mancanza di potere nei Balcani; la questione delle terre irridenti; le ambizioni imperialiste della Germania, Austria, Italia e Russia; la corsa alle colonie; e il protezionismo economico che ostacolava le esportazioni.Queste vicende gettarono l’Europa, e gran parte del mondo, in un lungo conflitto. L’epicentro finale della crisi furono i Balcani e in particolare(capitale della Bosnia) che era stata annessa all'Impero asburgico sei anni prima.Il, durante una visita a Sarajevo, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro – ungarico, e sua moglie furono uccisi in un attentato organizzato dall'organizzazione nazionalista bosniaca. Egli fu ucciso perché sosteneva la necessità di riequilibrare i rapporti politici all'interno dell’impero a danno del popolo ungherese e a favore di quello slavo, e quindi voleva dare più autonomia ai popoli dei Balcani e meno autonomia all'Ungheria; però ciò gli allontanò le simpatie dei nazionalisti più radicali che puntavano a conquistare l’indipendenza totale di uno stato slavo egemonizzato dalla Serbia.La reazione dell’Austria fu molto dura e iluna delegazione austriaca si recò a Berlino per assicurarsi l’ appoggio dell’imperatore tedesco, che glielo concesse.Ilil governo austriaco rivolse un severo ultimatum alla Serbia. Alla quale si chiedeva di condurre un’indagine all'interno del movimento nazionalista e si esigeva che alle indagini sull'attentato partecipassero anche autorità austriache; ma quest’ultimo aspetto violava il rispetto della sovranità nazionale e quindi la Serbia rifiutò; inoltre si lasciavano solo 48 ore per decidere.Ill’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Illa Germania dichiarò guerra alla Russia e ilalla Francia, illa Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania e all'Austria.