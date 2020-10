Grande Depressione - Caratteristiche principali

Crisi del '29

Gli anni che seguirono il crollo della borsa di Wall Street presero il nome di Grande Depressione e segnarono l'America e l'Europa fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, alla quale addirittura concorsero diventando una delle principali cause scatenanti, durante la quale l'America ebbe finalmente modo di riavviare e riportare alla precedente condizione le industrie grazie alle ingenti commesse statali.Per quanto riguarda però le conseguenze immediate della crisi americana essa causò il fallimento a catena delle banche, la distruzione dei risparmi, un numero esponenziale di indebitamenti che a loro volta a catena ne provocavano ulteriori, l'impoverimento della popolazione, la crescita esponenziale della disoccupazione; tutto ciò spinse il governo ad attuare politiche protezionistiche e ad avviare un periodo di stretta finanziaria che, adottate poi anche da tutti i paesi europei finì per bloccare il mercato internazionale.Gli effetti del crollo della Borsa di New York si ripercossero su tutta L'Europa, anche a causa dei piani americani ora venuti meno, causando il crollo di tutti gli indici e la crisi di tutte le principali economie, ancora provate, del continente. Gli effetti della crisi del '29 furono disastrosi anche sul piano politico in quanto misero in crisi le istituzioni democratiche già deboli portando, come conseguenza, in alcuni paesi l'affermarsi di totalitarismi e regimi autoritari.