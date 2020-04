Il regime totalitario

Il culto della personalità

Vivere sotto un regime totalitario

Le fonti

Vocabolario

Regime totalitario deriva dal latino “totus”, cioè il tutto, l’intero, usufruito per indicare uno stato o una dittatura dove il governo controlla tutta la vita del popolo.Alcuni regimi totalitari sono: quello fascista, quello nazista e il regime comunista.Un regime totalitario è un governo che non si limita a restringere la libertà delle persone ma anche a influenzare la mentalità e lo stile di vita del popolo.Attualmente è molto discusso fino a che punto il fascismo fosse totalitario ( al contrario dei regimi di Hitler e Stalin che furono chiaramente totalitari); infatti in Italia al trono c’era ancora il re che insieme alla chiesa limitavano Mussolini, però il fascismo italiano viene considerato tra i regimi totalitari.L’aspetto più importante è l’esaltazione del leader/capo; infatti Mussolini, Hitler e Stalin avevano dei titoli riguardanti alla loro posizione nel governo.Per il popolo il capo era infallibile come una divinità.I leader venivano idolatrati così tanto che si chiede fino a che punto queste venerazioni fossero vere e non fatte solo per timore.Vivere sotto un regime totalitario comportava subire le continue propagande attraverso radio, giornali, discorsi, parate e persino a scuola attraverso i professori e i libri di testo.Qualsiasi cosa o posto elogiava il governo; quando un leader straniero arrivava in visita, la città veniva sistemata per mostrare la propria efficienza. In questi periodi si doveva far attenzione a parlare male del governo, viste le conseguenze di queste azioni.Sono numerose le fonti che manifestano ciò che accadde, tra cui i giornali, le trasmissioni radio, le fonti dirette e indirette.Esaltare: rendere noto in modi visivi, a volte eccessivi.Venerazioni: mostrare rispetto (sociale,spirituale,...)Persino: anche a (in questo caso) scuolaElogiare: lodare pubblicamente.