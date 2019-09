Cosa accade dopo la Seconda Guerra Mondiale

Cosa succede dopo la seconda guerra mondiale?

L’Italia

L’Austria

La nascita dell’ONU

Tra luglio e ottobre 1946 si riunì a Parigi la Conferenza di pace.L’Italia fu considerato comunque uno Stato sconfitto: fu mantenuto l’Alto Adige, a patto di cedere autonomia amministrativa e linguistica alla provincia di Bolzano.Il problema più delicato era la sistemazione del confine orientale con la Iugoslavia di Tito, il quale aveva occupato l’Istria e rivendicava Trieste. Nel 1945 furono perpetrati numerosi crimini nei confronti della popolazione italiana residente, ritenuta filofascista. Un numero imprecisato di italiani furono gettati, vivi e morti, nelle foibe, profonde cavità naturali della zona carsica, altri abbandonarono il territorio e cercarono rifugio in Italia.Alla fine del ’46 si giunse ad un accordo: la zona da Trieste a Capodistria avrebbe formato il Territorio libero di Trieste diviso in:ZONA A (Trieste e territori limitrofi) sotto il controllo anglo-americano; dal 1954 passerà all’Italia.ZONA B (Fiume, Zara, Istria) sotto gli iugoslavi.Fu posta sotto un rigido regime di occupazione da parte delle forze vincitrici e la stessa Vienna fu divisa in quattro sfere di influenza (come Berlino). Solo nel 1955 l’Austria divenne il Paese che conosciamo ora.Alla fine del 1941, i 26 Paesi alleati, riuniti a Washington, firmarono la Dichiarazione delle Nazioni Unite, con la quale si impegnavano a combattere le potenze dell’Asse. La nuova Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenta una forte centralità del Consiglio di sicurezza, formato dai rappresentanti di 15 Stati: 10 eletti a rotazione ogni due anni e 5 permanenti (USA, URSS, Cina, Inghilterra, Francia). Questi ultimi hanno il diritto di veto: basta cioè che uno solo esprima un voto contrario per bloccare una decisione.L’Assemblea generale permette l’incontro della comunità internazionale e la discussione di numerosi problemi.I maggiori istituti collegati all’ONU sono: l’UNESCO, l’UNICEF, il FAO, l’UNHCR.