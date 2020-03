Congresso di Vienna: 1814 – 1815 → Periodo della Restaurazione.Dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo le grandi potenze europee (Austria, Prussia, Russia e Gran Bretagna) cercarono di ricostruire il vecchio ordine europeo infranto prima dalla Rivoluzione francese e poi dalle armate napoleoniche. Era necessario riportare i sovrani spodestati sui loro troni ed evitare che i moti rivoluzionari che rivendicavano principi di libertà e uguaglianza si ripetessero.Italia → ritornò alla situazione precedente l’organizzazione napoleonica.Italia settentrionale → rafforzamento dell’egemonia austriaca in particolare sulla zona nord - estRegno di Sardegna → acquista la Savoia e la Liguria → era l’unico Stato a riuscire a mantenere una certa indipendenza dall’Impero austriaco.Regno di Napoli tornò ai Borboni sotto il Regno delle 2 Sicilie.Santa Alleanza → formata da Austria + Prussia + Russia e successivamente Francia. Si forma con il Congresso di Vienna per evitare nuovi moti rivoluzionari che potessero destabilizzare il nuovo ordine.A seguito della restaurazione nei decenni successivi vennero a realizzarsi diversi moti liberatori, prima negli anni venti e poi negli anni trenta, con i quali il popolo cercherà di ottenere migliori condizioni e ribellarsi dal potere assoluto del Re. I primi moti degli anni venti non ebbero successo mentre i secondi segnarono una tappa fondamentale per la libertà in Europa.