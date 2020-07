Classificazione di forme sociali secondo Elman Service

Elman Service propone una nuova classificazione di forme sociali:- Banda: società di cacciatori raccoglitori, costituire da qualche decina di persone legate da vincoli di parentela. Ciò che si ricavava dalla caccia/raccolta venivano equamente divisi, quindi non vi erano differenze di ricchezza e proprietà.- Tribù: società di agricoltori composta da alcune centinaia di individui. Prevalgono ancora i rapporti di parentela.- Chiefdom: le società sono guidate da un capo. I capi costruiscono attorno a sé sistemi di potere che possono essere tramandati. La figura del capo agevola la circolazione dei beni infatti si è la redistribuzione della ricchezza attraverso ad esempio banchetti collettivi.- Stato: la società ora è divisa in classi socioeconomiche, vi è la divisione del lavoro e lo sviluppo del commercio. Nascono civiltà urbane guidate da re, che trasmette il suo potere.Negli anni '70 in America nasce l’Archeologia processuale con Lewis Binford, che introduce il processo ipotetico-deduttivo, che parte da ipotesi formulate alla luce di leggi generali per poi verificarne sperimentalmente l’esattezza. Lo scopo dell’archeologia secondo lui quindi sarebbe dovuto essere la verifica e la formulazione di leggi generali dello sviluppo di società umane. Però l’individuazione di tali leggi risultò difficile in quanto le culture umane presenta tantissime situazioni peculiari e sviluppi non prevedibili e per questo fu criticato.