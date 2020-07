Biografia di Cavour

La sua carriera politica

Camillo Benso, Conte di Cavour (1810-1861), statista italiano, si dedicò alla liberazione dell'Italia settentrionale dalla dominazione austriaca. Diplomatico brillante e risoluto, ha svolto un ruolo di primo piano nell'Unità d'Italia.Egli nacque il 10 agosto 1810 a Torino. Come figlio minore di una nobile famiglia, fu addestrato per diventare un ufficiale dell'esercito.Ma attratto da altri ideali, diede le dimissioni nel 1831, quando aveva solo 21 anni. Si è applicato al miglioramento agricolo della sua tenuta di famiglia. Ha fondato la Società Agricola Piemontese ed è diventato uno dei principali promotori di ferrovie e navi a vapore in Italia. Il liberale Cavour divenne sempre più diffidente nei confronti della politica reazionaria in vigore in tutta Europa, soprattutto verso il dominio repressivo dell'Austria su una vasta area d'Italia.Cavour credeva che il liberalismo e l'amore per il paese potessero essere combinati per provocare una rivolta contro il dominio austriaco nel nord e quindi stabilire una monarchia costituzionale italiana. Per diffondere le sue opinioni, nel 1847 a Torino fondò il quotidiano Il Risorgimento. Nel gennaio 1848 scoppiò la rivoluzione in particolare in Sicilia, contro il regime borbonico. Invece meno al nord. Cavour, tuttavia, vide questa come un'opportunità per fare pressioni nei discorsi pubblici e in Il Risorgimento per una costituzione per il Piemonte. Charles Albert, re del Piemonte, cedette a questa pressione e l'8 febbraio concesse una carta delle libertà al suo regno. Entro 6 settimane da questo memorabile giorno la speranza di Cavour fu realizzata quando i milanesi insorsero contro gli austriaci. Cavour era il responsabile della dichiarazione di guerra del 25 marzo in Piemonte contro l'Austria.Durante le ostilità si tenevano le elezioni e Cavour divenne un membro del Parlamento, iniziando una carriera di servizio pubblico che si concluse successivamente con la sua morte. Il 23 marzo 1849, i piemontesi furono definitivamente sconfitti. Il re Charles Albert abdicò in favore di suo figlio Vittorio Emanuele II, che non fece altro che fare pace in un perdente con l'Austria. Sebbene lo sforzo di liberare il giogo straniero fosse fallito, Cavour non rallentò i suoi sforzi per raggiungere l'indipendenza italiana.Dal punto di vista diplomatico, Cavour nel 1851 era ministro dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle finanze. Il 4 novembre divenne primo ministro. Aspettò una situazione in cui potesse opporsi all'Austria e la sua opportunità arrivò con la guerra di Crimea (1853-1856).Cavour iniziò a rafforzare l'esercito piemontese e a creare un'alleanza con Napoleone III. Accettò di trasferire Nizza e Savoia in Francia in cambio dell'aiuto francese nell'espulsione dell'Austria dal nord Italia.Gli austriaci, tuttavia, fecero l'errore di respingere questo piano e il 23 aprile 1859 mandarono un ultimatum in Piemonte. Quando l'8 luglio inaspettatamente i francesi firmarono un armistizio con l'Austria, Vittorio Emanuele II, sopra le obiezioni di Cavour, pose fine alle ostilità piemontesi dopo solo una parziale vittoria. Nel maggio del 1860, Garibaldi e la sua forza di "camicie rosse" salparono per la Sicilia e in pochi giorni demolirono la struttura vacillante del governo borbonico. Quando Garibaldi prese Napoli, Cavour temeva che le Camicie rosse avrebbero potuto complicare le cose attaccando lo Stato Pontificio. Per evitare questa azione, inviò truppe per annettere le proprietà papali.Cavour visse per vedere Vittorio Emanuele II proclamato re di un'Italia unita nel 1861. Dopo questo evento, 6 giugno 1861 Cavour morì. In Italia c'erano ancora molti problemi irrisolti, ma lo splendore di Cavour aveva trasformato il suo paese da una raccolta di principati feudali in uno stato moderno.