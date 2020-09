Venziano, Domenico - Vita

Domenico Veneziano

L'Adorazione dei Magi di Domenico Veneziano

Il nome di battesimo di Domenico Veneziano è; egli nacque a Venezia agli inizi del XV secolo, e morì a Firenze nel 1461.Domenico Veneziano studio la p, e quellae le mescolò nei suoi dipinti.Questa opera egli la realizzò alla fine degli anni Trenta; ed è un tondo che raffigura un soggetto che all'epoca era assai popolare a Firenze per via dell'esistenza della: una confraternita che raccoglieva i cittadini più influenti della città, che era guidata e protetta dallaQuest'opera è stata commissionata a Domenico Veneziano nel 1430 dalla famiglia dei Medici, e la concluse nel 1440.Vediamo nelladei numerosi personaggi del corteo dei Magi la; mentre vediamo nelnivei mini particolari in secondo piano,Il dipinto è forte e decisivo, dale dalla perfetta resa dei fenomeni atmosferici con un'interpretazione pittorica della luce tipica della pittura fiamminga.