Van der Weyden, Rogier - Vita e Stile

Rogier van der Weyden

La Deposizione di Rogier van der Weyden

La Madonna Medici di Rogier van der Weyden

Rogier van der Weyden nacque a Tournai nel 1399 e morì a Bruxelles nel 1464.Egli effettuò un, e nel 1450, durante il Giubileo, raggiunse Roma; inoltre effetto altre tappe presso le corti di Milano, Ferrara, Mantova, Firenze e Napoli.Questo viaggio in Italia gli permise di assumere un ruolo di mutuo dialogo fra le due culture.Questo dipinto lo eseguì tra il 1433 ed il 1435 e lo realizzò per laEgli ebbe la capacità in questo dipinto di rendere i materiali più diversi tramite sottili variazioni dei riflessi luminosi.Il pannello, che in origine faceva parte di un trittico, presenta una composizione emozionante e drammatica: vediamo Maria mentre assume una posizione analoga a quella di Cristo, come a sottolineare la sua partecipazione alle sofferenze del figlio.La scena si svolge all'interno di una nicchia poco profonda;ed occupano lo spazio per intero.Questo dipinto raffigura la Madonna del latte in piedi, tra i santi Pietro, san Giovanni Battista, Damiano e Cosma.In questa opera vi sono due importanti: la prima è che è stato eseguito il dipinto su tavole di, invece che di pioppo come era d'uso in Italia; mentre, la seconda innovazione tecnica è che questo è un dIl dipinto ad odiosi ottiene dalla macinazione di sostanze coloranti vegetative od animali, mescolate ad oli: da ciò si otteneva unacon effetti importanti di