Tiziano - Danae

Danae Capodimente di Napoli

Il mito: la versione di Danae di Napoli si trova nella Galleria Nazionale di Capodimonte ed è datata 1545–1546. Danae, figlia del re Argo, è distesa sul letto. Nonostante costei sia sta segregata perché non concepisca un figlio che causerebbe la morte del padre, Giove si trasforma in pioggia, riuscendo a penetrare nella stanza blindata e a fecondare la giovane.Iconografia: Danae, con lo sguardo rivolto verso la pioggia, è cosciente di ciò che sta per avvenire in quanto si trova in una posizione di attesa. Testimone dell'evento è Cupido che sembra essere in preda ad una sciagura, ha fallito contro la grande impresa del Dio Zeus.Committenza del dipinto: Danae fu dipinta a Roma tra il 1545 ed il 1546 su commissione di Ottavio Farnese che era il pontefice di Paolo III. Tiziano ottiene tale committenza, perché entra in contatto con la famiglia Farnese proprio nel 1546 quando raggiunge Roma accolto dall'umanista Pietro Bembo e dal Cardinale Alessandro e dal papa Paolo III.Esistono altre versioni di Danae eseguite per Ottavio Farnese, la prima si trova oggi nella collezione Galavin di New York ed è un'opera di bottega e si tratta della versione iconografica senza Amore. Un'altra versione si trova nella Nickox a New York dove tra le nuvole appare il volto di Zeus e sul letto di Danae c'è un cagnolino.