Tiziano - Dama allo specchio e Vanità

a Dama allo specchio e La Vanitàdi Tiziano VecellioL'opera si trova a Parigi al Museo del Louvre ed è datata 1512- 1515 , per un certo periodo il dipinto è stato attribuito alla committenza dei Gonzaga ma è difficile che vi fossero tali legami prima della realizzazione di questo dipinto in quanto dalle fonti archivistiche sappiamo che Tiziano ebbe rapporti con la corte di Ferrara e i Gonzaga si riscontrano negli anni successivi con una certa rilevanza. Dietro agli amanti c'è lo specchio, che rappresenta l'allegoria della vanità ma anche della bellezza e delle cose terrestri e il trascorrere del tempo che le porta via con sé. Cose effimere e materiali che non possono durare per sempre. Allo stesso tempo l'iconografia vuole anche suggerire di godere di queste cose materiali e dell' amore (tra i due amanti) prima che il tempo le porti via e la morte sopraggiunga sui due amanti.Un'altra versione di Dama allo specchio si trova a Washington al National Gallery of Art sempre datata 1512-1515, presenta la stessa iconografia.Altra opera che affronta lo stesso tema etico è la vanità di Monaco del 1515 circa. In tale dipinto si rappresenta la fanciulla la cui bellezza è destinata a svanire. Tiene in mano lo specchio dove all'interno si rappresenta un'anziana donna che ci ricorda l'allegoria della vanità e il carattere superficiale delle cose terrestri e la bellezza così breve che il tempo scorrendo veloce porta via con sé.