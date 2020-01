Tintoretto - Scuola Grande di San Rocco a Venezia: la crocifissione

Scuola Grande di San Rocco a Venezia: la crocifissione

Dal 1564 per oltre un ventennio Tintoretto attese alla sua maggior commissione, la decorazione della, sede dell’omonima confraternita di laici. Secondo una tradizione veneta, si era scelto di ornare pareti e soffitto dell’edificio non con figurazioni o ad affresco ma con immense tele dipinte, o telari.Per la sala dell’Albergo l’artista realizza, tra le tante opere, anche il complesso e dinamico sistema della, che fa parte del ciclo con le storie di Cristo. E’ costruito dall’interazione di una vera e propria folla di figure, che si dispongono per gruppi. Fulcro della composizione è il Cristo crocifisso, mentre i due ladroni stanno per essere a loro volta condannati.Un ruolo fondamentale è riservato alla luce, che diventa un elemento spirituale, di ambientazione divina. Non è un caso nemmeno che la scena sia ambientata di notte.L’occhio dell’osservatore potrebbe essere disorientato di fronte all’opera nel suo complesso, ma vi è in realtà una logica che lo guida verso Gesù dalle linee diagonali di scale, lance e corde sulla sinistra e dalla croce gettata a destra sulla destra. Tutti gli oggetti sembrano convergere da diverse direzioni verso l’asse centrale.E’ interessante notare come la Madonna, sotto la croce del figlio, sia svenuta e venga sostenuta dalle Marie e da San Giovanni Evangelista.Nelle opere di Tintoretto compare sempre anche il personaggio con il turbante, elemento ripreso da Tiziano è difficile capire cosa simboleggi, ma è sicuramente un elemento distintivo del primo 500.