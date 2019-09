Rossellino, Bernardo - Cattedrale di Pienza

Cattedrale di Pienza - Bernardo Rossellino

Probabilmente nella realizzazione della cattedrale Rossellino aveva prima realizzato un progetto con forme tardo gotiche, per poi modificarle con forme rinascimentali quando arriva alla facciata. Le finestre dell’abside sono infatti gotiche, ma quando si arriva alla facciata essa assume un carattere tipicamente rinascimentale. Era frequente in effetti che gli architetti e gli artisti nel corso della realizzazione di un’opera maturassero delle conoscenze tali da indurli a modificare anche il linguaggio iniziale.La facciata ricorda alcune realizzazioni di Alberti, come il progetto del Tempio Malatestiano a Rimini, progettato per i Malatesta, signori di Rimini, che poi però non è stato concluso. Notiamo però in esso una analogia con la cattedrale di Pienza. Innanzitutto Rossellino utilizza il travertino come materiale di rivestimento, che era una pietra romana con cui è costruita tutta Roma (es. l’anfiteatro Flavio è tutto in travertino). Esso conferisce un carattere evidentemente classicista. Al di là della scelta del materiale la composizione si affida a un modulo pressoché quadrato, ma soprattutto a un’articolazione della facciata che prevede quattro grandi lesene, impostate su dei piedistalli, che sorreggono il timpano al centro del quale campeggia lo stemma papale. A questo schema però se ne sovrappone un secondo, organizzato secondo due ordini sovrapposti: quello delle colonne libere a fianco delle lesene. L’ordine inferiore sostiene una trabeazione orizzontale, mentre quello superiore si conclude con un arco a tutto sesto, che incornicia una piccola edicola che è vuota, ma avrebbe dovuto accogliere una scultura.Nella parte inferiore ci sono invece tre portali, uno per ogni navata interna.Questo è uno schema compositivo che si affida a un evidente codice classico, allontanandosi dall’immagine tardo gotica che aveva invece la parte tergale della chiesa.Infine, per quanto riguarda il disegno della pavimentazione della piazza, esso è dato da una campitura rettangolare di fasce bianche in travertino, riempite da mattoni disposti a spina di pesce. È una pavimentazione molto simile a quella dipinta da Piero della Francesca. Questa geometria aiuta sempre a sottolineare la prospettiva centrale.