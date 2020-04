Sanzio, Raffaello - Stanza dell'incendio di Borgo

Raffaello - Stanza dell'incendio di Borgo

La stanza prende il nome dell'evento raffigurato: vi è un incendio che deve essere domato. I personaggi sono in allarme, prevale quindi un coinvolgimento emotivo su quello filosofico. Si può parlare di parossismo: per esempio vi è una donna che alza le braccia al cielo, un personaggio estremamente sproporzionato che si sta arrampicando sul muro.È possibile individuare squilibri compositivi e stilistici, che non erano propri di Raffaello.Ciò significa che stava sviluppando un nuovo linguaggio, un nuovo stile; ma purtroppo a breve morì. Papa Giulio II era già morto, fu infatti papa Leone X a portare avanti le ultime due stanze, infatti Raffaello decise di rappresentare un evento risalente all'età alto-medievale in cui l'omonimo papa Leone VII fece un miracolo durante un incendio a Roma dalla loggia delle benedizioni: con una preghiera era riuscito a spegnere l'incendio. L'intenzione di Raffaello è quindi quella di creare un parallelismo fra i due papi. Vi è una citazione delle 3 colonne del tempio dei dioscuri del foro romano, ma viene a mancare l'equilibrio architettonico. Vi è anche una citazione della fuga di Enea, che porta a spalle il padre Anchise e che è affiancato dal figlio Ascanio e la moglie Creusa. I personaggi stanno scappando da Troia bruciata. Quest'opera è stata realizzata per la maggior parte dai collaboratori, ma il progetto e l'aspetto cromatico furono scelti da Raffaello.