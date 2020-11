Quattrocento - Pittura senese

La pittura senese del Quattrocento

Domenico di Bartolo

Il Vecchietta

Nel Quattrocento, Siena ebbe un ruolo diL'arte senese, parve un mondo ancora isolato rispetto alle altre arti per via delle sueI pittori senesesi, pur aggiornati sulle novità fiorentine, svilupparono un, producendo capolavori ancora ricchi di preziosismi gotici.Nacque a Siena nel 1400 e vi morì nel 1445.Tra il 1441 ed il 1444, egli dipinse la maggior parte di un grandioso ciclo di affreschi per il, per onorare le attività benefiche della sua istituzione: il complesso ospedaliero offriva ospitalità ai pellegrini.Tale composizione fu vasta ed assai affollata sullo sfondo di architetture complesse e plausibili.Le sue qualità di narratore e colorista emergono dal vasto campionario di umanità schierato in primo piano come su un palcoscenico.In nome di battesimo, nacque a Siena nel 1410 e vi morì nel 1480.Questo pittore e scultore fu il personaggio di maggior spicco nella Siena del Quattrocento per la sua sicurezza del