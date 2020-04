Buonarroti, Michelangelo - David (3)

Michelangelo - David

Nel 1501 fu richiamato a Firenze per la realizzazione del David. Gli fu affidato un blocco di marmo di Carrara difficilissimo da gestire, alto 4 metri e molto stretto. A provare a realizzare un'opera con questo blocco si erano già cimentati due artisti, fallendo: prima Agostino di Duccio, che desiderava rappresentare un profeta ma vi rinunciò per la strettezza del blocco, poi Bernando Rosellino.Michelangelo vi lavorò 3 anni, fino al 1504 e non fece alcun errore.Il committente era la Repubblica fiorentina, che aveva scacciato i Medici. La committenza avrebbe voluto collocare la statua di fronte a Palazzo vecchio, sede della Repubblica perchè intendeva fare un parallelismo con le virtù del personaggio: David rappresenta l'intelligenza, le virtù civiche. L'opera oggi si trova nella Galleria dell'accademia.La versione di Donatello non era prestante, aveva un atteggiamento dismesso e aveva l'aspetto dell'efebo. Per lo più Donatello scelse di rappresentare il momento dopo la decapitazione di Golia, invece Michelangelo scelse il momento della concentrazione prima del lancio: il sasso non è rappresentato ma si intuisce sia nella sua mano destra, non vi è nemmeno la spada con la quale decapiterà Golia, c'è solo la fionda che poggia sulla spalla. L'artista decide di rappresentare il personaggio con pochi elementi per concentrarsi e mettere in rilievo la sua intelligenza. Lo sguardo è concentrato, lo si capisce, sebbene il moto dell'animo non sia vistoso, dal volto crucciato, dai grandi occhi aperti che fissano l'obiettivo. Vi è anche un parallelismo fra la tensione intellettuale e la tensione fisica, muscolare che la si evince per esempio dalle venature della mano. La mano e la testa sono molto grandi, infatti Michelangelo vuole valorizzare questi aspetti oltre che allo sguardo. Il David presenta chiasmo e pondus, tipici della statuaria del primo classicismo greco, fu infatti questa la fonte di ispirazione dell'autore. L'opera non è però una copia della statue greche perchè la postura è naturalistica, precisa, meno standardizzata e perchè non rispetta il canone di Policleto.