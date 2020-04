Merisi, Michelangelo - Stile e opere

Michelangelo Merisi è caratterizzato dall’osservazione cinica della realtà, tanto che spesso rappresenta vestiti usurati e soggetti di bassa estrazione sociale. Questa sua tendenza lo ha portato a realizzare il primo dipinto in cui la natura morta è la protagonista, ossia la Canestra di frutta. L’artista sceglie uno sfondo piatto e monocromatico, così come lo è il tavolo.Nonostante questo, attraverso l’ombra della canestra che si proietta sul tavolo e attraverso il colore scuro e saturo della frutta, in contrasto con quello della parete, riesce a garantire un effetto di profondità. Ogni essere vivente ha una sua parabola di vita, quindi, è giusto che anche la frutta non sia idealizzata, ma che sia rappresentata morente, rovinata. Questa scelta funge anche da memento mori, ci ricorda che dobbiamo morire. Il ramo che esce dal quadro ci fa intuire che vi sia uno spazio al di fuori di ciò che viene rappresentato. Quest’opera non è però la prima natura morta della storia perché furono inventate dai fiamminghi.Le sue due più importanti commissioni furono la cappella Cottarelli in San Luigi dei francesi e le due tele nella cappella Cesari di Santa Maria del Popolo. Nella cappella Cottarelli realizzò 3 opere:• San Matteo e l’angelo: la prima versione non fu apprezzata perché la mano dell’angelo guidava quella di Matteo, quindi evidenziava il fatto che fosse un popolano e probabilmente analfabeta. Caravaggio realizzò così una seconda versione dove San Matteo ha l’aureola e quindi un aspetto più nobile e viene solamente ispirato dall’angelo;• La vocazione di San Matteo: l’opera presenta una luce simbolica che proviene dalle spalle di Gesù, parzialmente nascosto dall’ombra e da San Pietro. Entrambi i personaggi stanno indicando Matteo, che abbandona il proprio lavoro per unirsi a Gesù. Il modo con cui Gesù indica Matteo è un omaggio a Michelangelo. L’ambientazione e i vestiti sono estremamente realistici; per lo più, siccome l’opera di trova nella chiesa di San Luigi dei francesi vi sono due soldati vestiti da francesi. Nelle opere di Caravaggio la luce serve per mettere in risalto gli elementi necessari all’opera.Furono rifiutate diverse opere di Caravaggio fra cui la Conversione di San Paolo, destinata alla cappella Cesari. Fu rifiutata la prima versione di questo dipinto perché San Paolo possedeva una reazione estremamente umana e sembrava terrorizzato dalla chiamata divina. Fu così che nella seconda versione Dio sparì fisicamente e venne rappresentato con la sola luce. É paradossale che questa luce divina sia creata con una luce estremamente naturale. Per lo più in questa versione Paolo aveva la testa indietro, verso l’osservatore; quindi, Caravaggio fu costretto a modificargliela.