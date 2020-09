Masolino e Masaccio -Cappella della famiglia Brancacci

La decorazione della cappella della famiglia Brancacci da parte di Masolino e Masaccio

Il tributo di Masaccio

La guarigione dello storpio e La resurrezione di Tabita

collaborarono nella decorazione di questa chiesa; più precisamente nel, dove raffigurano le storie di San Pietro.Quest'opera illustra un episodio contenuto nel, dove un gabelliere dell'Impero romano chiede a Gesù ed agli apostoli un tributo per poter accedere alla città di Cafarnao; non avendo né Gesù e né gli apostoli del denaro, Gesù invia Pietro sulle rive del Lago di Tiberiade, dove un pesce gli avrebbe consegnato aprendo la bocca, i denari necessari.Masaccio suddivide questa narrazione in: al centro vi è la richiesta del tributo e l'immediata indicazione di Gesù a Pietro di come avrebbe potuto ricavarsi del denaro; per seconda vi è a sinistra la scena dove Pietro estrae dalla bocca del pesce il denaro, ed infine, nella terza ed ultima scena a destra vediamo la consegna del denaro all'esattore.Le tre diverse scene si uniscono in uncon una rigorosa, dove la fonte di luce proviene dalla finestra della cappella a destra.Quest'opera è stata realizzata da Masolino; ed anche questa, come quella di. Masaccio poneQuesti due episodi raffigurati si riferiscono agliLa prima scena è La guarigione dello storpio, episodio avvenuto a Gerusalemme.La seconda scena è La resurrezione di Tabita, episodio avvenuto a Giaffa.Lo sfondo unitario degli episodi è una piazza fiorentina.