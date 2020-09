Masaccio - Cappella della famiglia Brancacci

Le opere di Masaccio nella cappella della famiglia Brancacci

La distribuzione dei beni e La morte di Anania

San Pietro che risana con la propria ombra

In quest'opera si possono ammirare le: le composizioni della scena, l'intensità dei colori delle vesti e degli splendidi caseggiati ed il paesaggio in lontananza.L'opera narra di un: lo si può vedere dall'espressivo dolore provato da Anania ai piedi di San Pietro.L'episodio narra che Anania e sua moglie Saffira vendettero un podere ed offrirono agli apostoli una parte del ricavato, ma in un secondo momento, desidero di tenersi tutto il ricavato ottenuto da tale vendita per loro.San Pietro rimproverò il vecchio, non tanto per aver mentito agli apostoli, ma bensì per aver mentito allo Spirito Santo, e dunque a Dio, che tramite gli apostoli parlava ed operava.Dopo aver udito queste parole, Anania morì e gli apostoli si ridistribuirono il denaro di Anania.In quest'opera, sempre eseguita da Masaccio, possiamo vedere la sua: vediamo un palazzo gentilizio con conci perfettamente squadrati realizzato con; ed inoltre vediamo le case del popolo ed una basilica bianca in marmo sullo sfondo dalle colonne con capitello corinzio.Inoltre, i personaggi raffigurati nell'episodio, paiono veri e propri