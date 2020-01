Mantegna, Andrea - Camera degli Sposi, analisi dell'opera

Camera degli sposi

Camera degli sposi è forse il più importante esempio della pittura fiamminga in Andrea Mantegna. Chiamata anche "camera picta" (ovvero camera dipinta), occupa uno spazio cubico di circa 8 metri di lato. Realizzata in un arco considerevole di tempo, a cavallo del 1465 e il 1474 assolveva diverse funzioni : veniva utilizzata come archivio dei documenti di Stato, come camera da letto di rappresentanza utilizzata per ricevere amici e familiare e come spazio per le udienze.A lungo si è dibattuto sul motivo che portò Ludovico III di Gonzaga a commissionarla all'artista, già pittore di fiducia della corte mantovana, l'interpretazione più accreditata è quella che vuole l'affresco come commemorazione della nomina cardinalizia del figlio Francesco, anche se tuttavia sussistono forti incongruenze di carattere cronologico legate all'età di Francesco stesso e la sua presunta raffigurazione nell'opera.Altra interpretazione vuole vedere nell'opera la celebrazione della venuta del cardinale alcuni anni dopo per ricevere un titolo onorifico da parte del monastero di Sant'Anna. La parete nord è indubbiamente celebrativa del lusso e dello sfarzo rinascimentale ed è quella a cui si fa maggiormente riferimento nell'interpretazione riguardante la nomina di Francesco Gonzaga a cardinale, con la figura di un messaggero che pare consegnare la missiva contenente la notizia al duca Ludovico e alla moglie Barbara.La parete ovest sembra invece voler rappresentare l'incontro fra Gonzaga padre e figlio, con la città di Roma come sfondo per amore per la capitale e augurio di buona vita e prosperosa carriera ecclesiastica al figlo. Gli unici elementi architettonici della camera sono i cardini di porte e i camini. L'oculo si rifà al Pantheon, vengono raffigurati angeli giocosi che si sporgono dal parapetto, un pavone e delle piante di arancio, simbolo del matrimonio e dell'abbondanza.