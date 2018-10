Macchiaioli Toscani - Descrizione

Si allega la presentazione Power Point della lezione sui Macchiaioli Toscani; una corrente artistica che si sviluppò intorno alla meta del 1800 a Firenze. Più precisamente nacque in un "caffè", così come tante altre correnti artistiche europee, il "Caffè Michelangelo". Le caratteristiche generali riguardano l'abbandono della definizione di particolari in favore della "macchia"; questo è il motivo per cui venne loro addossato l'appellativo "Macchiaioli", un nome che, a dir la verità, era inteso con tono dispregiativo. I paesaggi preferiti dai macchiaioli toscani erano le colline e le spiagge di Piagentina e Castiglioncello, oasi di pace per artisti così tormentati dall'opinione pubblica quali loro erano. I principali esponenti di questa corrente artistica furono: Leonardo Sernesi, Giuseppe Abbati, Silvestro Lega, Giovanni Fattori (tra i più famosi) e Telemaco Signorini.